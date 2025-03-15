Mezarlıkta Akılalmaz Görüntüler: Türkiye'yi Terk Etmişler!
Mezarlıkta Akılalmaz Görüntüler: Türkiye'yi Terk Etmişler!
Antalya'da bir mezarlıkta çekilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Mezarlıkta iskambil oynayıp video çeken iki yabancı uyruklu kadının yurt dışına çıktıkları ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya'da yabancı uyruklu iki kadının mezarlıkta çektikleri görüntülerin yayılıp tepki çekmesi sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayda, E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu iki kadın, mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayıp kola içerken video çekti.
Tepkiler üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
İşte şüpheliler hakkında yapılan açıklama:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Witchcraft 101' den proje ödevi almışlardır
😡😡😡😡
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.