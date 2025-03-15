onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mezarlıkta Akılalmaz Görüntüler: Türkiye'yi Terk Etmişler!

Mezarlıkta Akılalmaz Görüntüler: Türkiye'yi Terk Etmişler!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.03.2025 - 10:38

Antalya'da bir mezarlıkta çekilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Mezarlıkta iskambil oynayıp video çeken iki yabancı uyruklu kadının yurt dışına çıktıkları ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalya'da yabancı uyruklu iki kadının mezarlıkta çektikleri görüntülerin yayılıp tepki çekmesi sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Antalya'da yabancı uyruklu iki kadının mezarlıkta çektikleri görüntülerin yayılıp tepki çekmesi sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Akılalmaz olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Andızlı Mezarlığı'nda meydana geldi.

Olayda, E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu iki kadın, mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayıp kola içerken video çekti.

Olayda, E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu iki kadın, mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayıp kola içerken video çekti.

Daha sonra çektikleri bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar. Video kısa sürede video binlerce kişiye ulaşırken, tepkiler de gecikmedi. Paylaşımlarına “İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi” notunu ekledi. Kısa sürede yayılan görüntüler  tepki çekti. Bunun üzerine mezarlıkta kıyafet değiştirdiklerini gösteren ikinci bir video daha geldi.

Tepkiler üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Tepkiler üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Emniyet tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu şahısların 10 Mart Pazartesi günü Türkiye’den ayrılarak yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edildi. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İşte şüpheliler hakkında yapılan açıklama:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
8
7
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
roxanne

Witchcraft 101' den proje ödevi almışlardır

Osman Elmallı

😡😡😡😡

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.