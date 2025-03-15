Mezarlıkta Akılalmaz Görüntüler: Türkiye'yi Terk Etmişler!

Daha sonra çektikleri bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar. Video kısa sürede video binlerce kişiye ulaşırken, tepkiler de gecikmedi. Paylaşımlarına “İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi” notunu ekledi. Kısa sürede yayılan görüntüler tepki çekti. Bunun üzerine mezarlıkta kıyafet değiştirdiklerini gösteren ikinci bir video daha geldi.