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Mezarlıkta TikTok! Kağıt Oynayıp Kola İçtiler: Sosyal Medya Uğruna Saygısızlık!

Mezarlıkta TikTok! Kağıt Oynayıp Kola İçtiler: Sosyal Medya Uğruna Saygısızlık!

Tiktok
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.03.2025 - 14:11 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 14:32

Antalya’da yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti.

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Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.

Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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