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Gelinliğini Giydi Elinde "Koca Aranıyor, Mümkünse Zengin" Notuyla Bodrum Sokaklarını Dolaştı

Gelinliğini Giydi Elinde "Koca Aranıyor, Mümkünse Zengin" Notuyla Bodrum Sokaklarını Dolaştı

Evlilik Hakkında Her Şey
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 12:01

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Bodrum'un Muğla ilçesinde üzerinde gelinlik, elinde 'Koca aranıyor, mümkünse zengin' yazılı not ile gezinen genç kadın dikkatleri üzerine çekti. Tepecik Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi'nde görenleri şaşkına çeviren genç kadının videosu ise kısa sürede viral oldu. Kimileri bu cesur tavrı eleştirse de kimilerinden destek de geldi. Ancak 'Koca arayan' kadının kameraların karşısına geçmesinin gerçek sebebi başkaydı. 

İşte, detaylar...

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İşte, Bodrum sokaklarındaki o renkli görüntüler: "Koca aranıyor, mümkünse zengin" 👇

Sosyal medyanın gündemine oturan gelinlikli ve elinde "Koca aranıyor" pankartı bulunan genç kadın, Bodrum sokaklarında yaklaşık 10 dakika boyunca dolaştı.

Sosyal medyanın gündemine oturan gelinlikli ve elinde "Koca aranıyor" pankartı bulunan genç kadın, Bodrum sokaklarında yaklaşık 10 dakika boyunca dolaştı.

Neyzen Tevfik Caddesine akşam saatlerinde yaşanan olayda genç kadın elindeki yazıyı yoldan geçen araç sürücülerine gösterdi. O anları kameraya kaydedenler de genç kadın gibi gülmekten kendilerini alamadı.

Peki, Bodrum sokaklarında gelinlikle "Koca arayan" kadının gerçek amacı neydi?

Peki, Bodrum sokaklarında gelinlikle "Koca arayan" kadının gerçek amacı neydi?

Genç kadının elindeki ilginç notla gerçekten 'Koca aramadığı' da kısa sürede ortaya çıktı. Pek çok haber sitesinde yer alan iddialara göre çekim, aslında mizah amaçlı yapıldı. Tüm Türkiye'nin ilgisini çeken protesto tadındaki koca arayışında bir yandan da bir gelinlik markasının tanıtımı amaçlandı. 

Sosyal medyadı bu denli meşgul eden görüntülere herkes farklı bir yorum yaptı. Gelin, şimdi de sosyal medya kullanıcılarının gelinlikli ve 'Koca aranıyor, mümkünse zengin' yazılı pankart ile Bodrum sokaklarında dolaşan genç kadına yaptığı yorumlara birlikte göz atalım. 👇

Eyvah, esas şimdi "olmaz" diyorsunuz!

Eyvah, esas şimdi "olmaz" diyorsunuz!
twitter.com

Bazen ihtimale bile razısındır...

Bazen ihtimale bile razısındır...
twitter.com
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"Bitmişiz biz..."

"Bitmişiz biz..."
twitter.com

Hazır eliniz değmişken tüm bekarlar için bir gayret hanımefendi...

Hazır eliniz değmişken tüm bekarlar için bir gayret hanımefendi...
twitter.com

Onu da zamanla göreceğiz galiba!

Onu da zamanla göreceğiz galiba!
twitter.com

Artık şaşırmıyoruz!

Artık şaşırmıyoruz!
twitter.com

Şimdi de yorum sırası sizde! 👇

Şimdi de yorum sırası sizde! 👇
twitter.com

Tanıtımı nasıl buldunuz. Ama daha da önemlisi siz bunu yapar mıydınız?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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