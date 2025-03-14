Gelinliğini Giydi Elinde "Koca Aranıyor, Mümkünse Zengin" Notuyla Bodrum Sokaklarını Dolaştı

Genç kadının elindeki ilginç notla gerçekten 'Koca aramadığı' da kısa sürede ortaya çıktı. Pek çok haber sitesinde yer alan iddialara göre çekim, aslında mizah amaçlı yapıldı. Tüm Türkiye'nin ilgisini çeken protesto tadındaki koca arayışında bir yandan da bir gelinlik markasının tanıtımı amaçlandı.

Sosyal medyadı bu denli meşgul eden görüntülere herkes farklı bir yorum yaptı. Gelin, şimdi de sosyal medya kullanıcılarının gelinlikli ve 'Koca aranıyor, mümkünse zengin' yazılı pankart ile Bodrum sokaklarında dolaşan genç kadına yaptığı yorumlara birlikte göz atalım. 👇