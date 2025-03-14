Gelinliğini Giydi Elinde "Koca Aranıyor, Mümkünse Zengin" Notuyla Bodrum Sokaklarını Dolaştı

Bodrum'un Muğla ilçesinde üzerinde gelinlik, elinde 'Koca aranıyor, mümkünse zengin' yazılı not ile gezinen genç kadın dikkatleri üzerine çekti. Tepecik Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi'nde görenleri şaşkına çeviren genç kadının videosu ise kısa sürede viral oldu. Kimileri bu cesur tavrı eleştirse de kimilerinden destek de geldi. Ancak 'Koca arayan' kadının kameraların karşısına geçmesinin gerçek sebebi başkaydı.
İşte, detaylar...
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İşte, Bodrum sokaklarındaki o renkli görüntüler: "Koca aranıyor, mümkünse zengin" 👇
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Sosyal medyanın gündemine oturan gelinlikli ve elinde "Koca aranıyor" pankartı bulunan genç kadın, Bodrum sokaklarında yaklaşık 10 dakika boyunca dolaştı.
Peki, Bodrum sokaklarında gelinlikle "Koca arayan" kadının gerçek amacı neydi?
Eyvah, esas şimdi "olmaz" diyorsunuz!
Bazen ihtimale bile razısındır...
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"Bitmişiz biz..."
Hazır eliniz değmişken tüm bekarlar için bir gayret hanımefendi...
Onu da zamanla göreceğiz galiba!
Artık şaşırmıyoruz!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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