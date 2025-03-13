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AP Milletvekili Botenga'dan, Gazze Oturumunda Şakalaşan Bakana Sert Sözler "Kendinizden Utanmalısınız"

AP Milletvekili Botenga'dan, Gazze Oturumunda Şakalaşan Bakana Sert Sözler "Kendinizden Utanmalısınız"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 21:34

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AP Genel Kurulunda Gazze'deki İsrail ablukası ve bölgede kötüleşen insani durumun görüşüldüğü esnada Avrupa Birliği Konseyini temsil eden Bakan Adam Szlapka tarafından yapılan şaka tepki çekti. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marc Botenga, Szlapka'nın görüşme sırasındaki şakalaşmasını Filistinlileri küçümsemek olarak değerlendirdi. Kürsüde yaptığı konuşmanın ardından AA muhabirlerine verdiği demeçte, bu tavrı 'AB'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koymak' olarak ele aldı. 

İşte, detaylar...

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AP Milletvekili Marc Botenga'nın o sözlerini buradan izleyebilirsiniz: "Kendinizden utanmalısınız" 👇

AP Genel Kurulu'na AP Milletvekili Marc Botenga'nın Bakan Adam Szlapka'ya söylediği sert sözler damgasını vurdu.

AP Genel Kurulu'na AP Milletvekili Marc Botenga'nın Bakan Adam Szlapka'ya söylediği sert sözler damgasını vurdu.

AP'nin Gazze konusunda sesini en çok yükselten milletvekillerinden Belçikalı Milletvekili Marc Botenga, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Polonya'nın Avrupa İşleri Bakanı Szlapka'nın güldüğünü fark edince konuşmasını 'Öncelikle Konseyden gülmeyi bırakmasını isteyebilir miyim?' sözleriyle devam ettirdi.

Szlapka'ya tepki gösteren Botenga, daha sonra kürsüdeki konuşması hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunurken, meslektaşlarından özür dilemelerini istedi. Milletvekili Botenga'nın bu sırada Szlapka'nın tavrına ilişkin 'Avrupa'nın evrensel insan haklarından bahsettiğinde ne kadar ikiyüzlü olduğunu gösteriyor.' yorumu da dikkat çekti.

"Siz orada kıkırdıyorsunuz. Bu, nasıl olabilir? Avrupa'daki bu suç ortaklığı ve Filistinlilerin yaşamlarına karşı bu saygısızlık nasıl olabilir?"

"Siz orada kıkırdıyorsunuz. Bu, nasıl olabilir? Avrupa'daki bu suç ortaklığı ve Filistinlilerin yaşamlarına karşı bu saygısızlık nasıl olabilir?"

İşte, Milletvekili Marc Botenga'nın kürsüde yaptığı o konuşma: 

'Öncelikle Konseyden gülmeyi bırakmasını isteyebilir miyim? Kim bilir kaç Filistinlinin öldüğü ve hala açlıktan ölmeye devam ettiği konuşulurken gülüyordunuz. Şaka yapıyorsunuz ve gülüyorsunuz. Bu, komik değil. Filistinliler de insandır. Kendinizden utanmalısınız ve bu AB'nin karakteristiğidir. Şu anda Filistinlileri umursamıyorsunuz. 

Durumun kötüye gittiğini söylemeyi başardınız ancak neden kötüleştiğinden bahsetmediniz. Neden kötüleşiyor? Çünkü İsrail, tüm insani yardımları, tüm yiyecekleri ve hatta elektriği engelliyor. Bunun anlamı nedir? Elektriğin olmaması, arındırma tesislerinin olmaması, dolayısıyla suyun olmaması. Siz orada kıkırdıyorsunuz. Bu, nasıl olabilir? Avrupa'daki bu suç ortaklığı ve Filistinlilerin yaşamlarına karşı bu saygısızlık nasıl olabilir? Bunun durması gerekiyor çünkü pişman olacaksınız.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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