AP Milletvekili Botenga'dan, Gazze Oturumunda Şakalaşan Bakana Sert Sözler "Kendinizden Utanmalısınız"

AP Genel Kurulunda Gazze'deki İsrail ablukası ve bölgede kötüleşen insani durumun görüşüldüğü esnada Avrupa Birliği Konseyini temsil eden Bakan Adam Szlapka tarafından yapılan şaka tepki çekti. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marc Botenga, Szlapka'nın görüşme sırasındaki şakalaşmasını Filistinlileri küçümsemek olarak değerlendirdi. Kürsüde yaptığı konuşmanın ardından AA muhabirlerine verdiği demeçte, bu tavrı 'AB'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koymak' olarak ele aldı.
İşte, detaylar...
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AP Milletvekili Marc Botenga'nın o sözlerini buradan izleyebilirsiniz: "Kendinizden utanmalısınız" 👇
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AP Genel Kurulu'na AP Milletvekili Marc Botenga'nın Bakan Adam Szlapka'ya söylediği sert sözler damgasını vurdu.
"Siz orada kıkırdıyorsunuz. Bu, nasıl olabilir? Avrupa'daki bu suç ortaklığı ve Filistinlilerin yaşamlarına karşı bu saygısızlık nasıl olabilir?"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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