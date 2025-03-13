YHT Şantiyesinde Ortalık Karıştı: Eksik Maaş Sonrası İşçiler İş Bıraktı
YHT Şantiyesinde Ortalık Karıştı: Eksik Maaş Sonrası İşçiler İş Bıraktı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hareketli anlar yaşanıyor. Ankara-Yerköy-Kayseri hattındaki Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde ortalık karıştı. Zam bekleyen yaklaşık 1500 işçi, eksik yatan maaşlar nedeniyle iş bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zam bekleyen işçilere kötü haber geldi. Yozgat'ta başlayan eylem, iki ildeki şantiyeye daha yayıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün iş bırakan ve işçiler adına konuşan Davut Yorulmaz, işçilerin tamamının maaşlarının eksik yattığını açıkladı.
İşçilerin yanına giderek yetkilerle görüşen CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar ise, görüşmenin ardından işçilerle bir araya geldi.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın