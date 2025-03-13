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YHT Şantiyesinde Ortalık Karıştı: Eksik Maaş Sonrası İşçiler İş Bıraktı

YHT Şantiyesinde Ortalık Karıştı: Eksik Maaş Sonrası İşçiler İş Bıraktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.03.2025 - 19:44

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hareketli anlar yaşanıyor. Ankara-Yerköy-Kayseri hattındaki Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde ortalık karıştı. Zam bekleyen yaklaşık 1500 işçi, eksik yatan maaşlar nedeniyle iş bıraktı.

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Zam bekleyen işçilere kötü haber geldi. Yozgat'ta başlayan eylem, iki ildeki şantiyeye daha yayıldı.

Zam bekleyen işçilere kötü haber geldi. Yozgat'ta başlayan eylem, iki ildeki şantiyeye daha yayıldı.

Yerköy'de Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde Doğuş İnşaat bünyesinde çalışan yaklaşık 2 bin 190 işçiden bin 500'e yakını, firma tarafından mağdur edildiklerini söyledi. 

Firmanın işe başlarken vadettiği şartları bugüne kadar yerine getirmemesi ve 12 Mart Çarşamba günü maaşların eksik yatması sonrası işçiler ayaklandı.

Bugün iş bırakan ve işçiler adına konuşan Davut Yorulmaz, işçilerin tamamının maaşlarının eksik yattığını açıkladı.

Bugün iş bırakan ve işçiler adına konuşan Davut Yorulmaz, işçilerin tamamının maaşlarının eksik yattığını açıkladı.

Kendilerine gerekçe olarak saat ücretiyle çalışmalarının gerekçe gösterildiğini belirten Yorulmaz, saat ücreti değil net maaş istediklerini ifade etti. Günlük 9 saat çalıştıklarını ifade eden Yorulmaz, “‘Pazar günleri gelmezsen bu maaşı da alamazsın' diyorlar. Biz yağmur, kar, kış demeden çalıştık. Bu durumu kabul etmiyoruz' dedi.

Mehmet Yurttaş ise yılbaşından bu yana zam beklediklerini, ilk ay zam verilmediğini ikinci ay geldiğinde de maaşlarından kesinti yapıldığını söyledi.

Ekskavatör operatörü olan Reyhani Kunduz da 'Bizim burada haklarımız yeniliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. İzinlerimiz kesiliyor, pazar günlerimiz kesiliyor. Çalışırsan parasını alırsın, çalışmazsan para yok diyorlar. Şu an burada bin 750 kişi civarındayız. Hepimiz eylemdeyiz' dedi.

İşçilerin yanına giderek yetkilerle görüşen CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar ise, görüşmenin ardından işçilerle bir araya geldi.

İşçilerin yanına giderek yetkilerle görüşen CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar ise, görüşmenin ardından işçilerle bir araya geldi.

Uyar, ”Muhasebe birimindekilerin yanlış hesaplamasından kaynaklanan bir hatanın olduğunu ve 2 bin 190'a yakın personelden bin 500'ünün bu konuda mağduriyet yaşadığını söyledi. 1 Şubat'tan günümüze kadar olan yanlış hesaplamalardan doğan mağduriyetin giderileceğini söylediler. Biz bunun takipçisi olacağız. Alın teriyle geçinmeye çalışan vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Eylem, iki ildeki şantiyeye daha yayıldı. Yüksek Hızlı Tren projesinin Kayseri ve Kırıkkale şantiyelerinde de işçilerin iş bırakma eylemi yaptığı öğrenildi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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