YHT Şantiyesinde Ortalık Karıştı: Eksik Maaş Sonrası İşçiler İş Bıraktı

Kendilerine gerekçe olarak saat ücretiyle çalışmalarının gerekçe gösterildiğini belirten Yorulmaz, saat ücreti değil net maaş istediklerini ifade etti. Günlük 9 saat çalıştıklarını ifade eden Yorulmaz, “‘Pazar günleri gelmezsen bu maaşı da alamazsın' diyorlar. Biz yağmur, kar, kış demeden çalıştık. Bu durumu kabul etmiyoruz' dedi.

Mehmet Yurttaş ise yılbaşından bu yana zam beklediklerini, ilk ay zam verilmediğini ikinci ay geldiğinde de maaşlarından kesinti yapıldığını söyledi.

Ekskavatör operatörü olan Reyhani Kunduz da 'Bizim burada haklarımız yeniliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. İzinlerimiz kesiliyor, pazar günlerimiz kesiliyor. Çalışırsan parasını alırsın, çalışmazsan para yok diyorlar. Şu an burada bin 750 kişi civarındayız. Hepimiz eylemdeyiz' dedi.