İlk Hasat Dubai'ye Satıldı: Eriğin Fiyatı Dudak Uçuklattı
İlk Hasat Dubai'ye Satıldı: Eriğin Fiyatı Dudak Uçuklattı
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Erik sevenlere kötü haber geldi. Erikler, kilosu 2 bin 250 TL'den yurt dışına gönderilirken, Türkiye'de kilosu 3 bin liraya dayandı.
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Yaklaşık 100 dönümlük örtü altı seralardan toplanan erkenci erikler, 100 gramlık paketlere konularak hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderildi.
Her yıl olduğu gibi bu yılda erik fiyatları cep yaktı. Erik fiyatlarının 5 bin lirayı aştığı konuşulurken, Mersin'de yapılan hasatla beraber, fiyatların 3 bin liraya geldiği öğrenildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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