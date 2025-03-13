İlk Hasat Dubai'ye Satıldı: Eriğin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Topladıkları eriklerin şu an yurt içindeki büyükşehirlere, yurt dışı pazarında ise Dubai ve Katar’a ihraç edildiğini vurgulayan üretici Cihan Kaplan, 'Normal şartlarda hasat gecikmeseydi, erken ihracat olsaydı kilosu 5 bin 500 TL'ye gidiyordu ancak şu an fiyatlar 2 bin ile 2 bin 250 TL arasında değişiyor. Fiyatlardan yine de memnunuz' dedi.