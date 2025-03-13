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İlk Hasat Dubai'ye Satıldı: Eriğin Fiyatı Dudak Uçuklattı

İlk Hasat Dubai'ye Satıldı: Eriğin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.03.2025 - 18:40

Sezonun ilk erikleri Dubai ve Katar'a ihraç edildi. Yüksek fiyatlar nedeniyle yurttaşın erik alması neredeyse imkansız hale gelirken, iç piyasada erik bulmak da zorlaştı.

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Erik sevenlere kötü haber geldi. Erikler, kilosu 2 bin 250 TL'den yurt dışına gönderilirken, Türkiye'de kilosu 3 bin liraya dayandı.

Erik sevenlere kötü haber geldi. Erikler, kilosu 2 bin 250 TL'den yurt dışına gönderilirken, Türkiye'de kilosu 3 bin liraya dayandı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Değirmendere Mahallesi'nde örtü altı erik hasatı, soğuk hava nedeniyle 20 gün geç başladı. İlk hasatta üreticiler 10 kilo erik topladı.

Yaklaşık 100 dönümlük örtü altı seralardan toplanan erkenci erikler, 100 gramlık paketlere konularak hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderildi.

Yaklaşık 100 dönümlük örtü altı seralardan toplanan erkenci erikler, 100 gramlık paketlere konularak hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderildi.

Gecikmeli hasat edilen erikler, Mersin'den Dubai'ye gönderildi. Hasat edilen tüm eriklerin Dubai'ye gitmesi sonrası iç piyasada erik neredeyse kalmadı. Arz eksikliği ve ilk hasatın yeni olmasından dolayı erik fiyatları dudak uçuklattı. Bu fiyatlarla erik almak hayal olurken, almak isteyenlerde Dubai'ye gönderilen eriklerden dolayı alamaz oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yılda erik fiyatları cep yaktı. Erik fiyatlarının 5 bin lirayı aştığı konuşulurken, Mersin'de yapılan hasatla beraber, fiyatların 3 bin liraya geldiği öğrenildi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda erik fiyatları cep yaktı. Erik fiyatlarının 5 bin lirayı aştığı konuşulurken, Mersin'de yapılan hasatla beraber, fiyatların 3 bin liraya geldiği öğrenildi.

Topladıkları eriklerin şu an yurt içindeki büyükşehirlere, yurt dışı pazarında ise Dubai ve Katar’a ihraç edildiğini vurgulayan üretici Cihan Kaplan, 'Normal şartlarda hasat gecikmeseydi, erken ihracat olsaydı kilosu 5 bin 500 TL'ye gidiyordu ancak şu an fiyatlar 2 bin ile 2 bin 250 TL arasında değişiyor. Fiyatlardan yine de memnunuz' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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