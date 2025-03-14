Sonunda Geliyor: Apple AirPods İçin Canlı Çeviri Özelliği Getiriyor
Sonunda Geliyor: Apple AirPods İçin Canlı Çeviri Özelliği Getiriyor
Farklı dillerde konuşan insanlarla anında anlaşabilmek, teknolojinin sunduğu en büyük kolaylıklardan biri. Google ve Samsung yıllardır bu alanda çalışmalar yürütüyor ancak Apple kullanıcıları bu deneyimden mahrum kalıyordu. Görünüşe göre bu durum değişmek üzere! Yeni bir sızıntıya göre Apple, AirPods’a gerçek zamanlı çeviri özelliğini entegre etmek için çalışmalara başladı. Üstelik yenilik, Apple ekosistemine derinlemesine entegre edilerek rakiplerinden ayrışabilir. Peki, AirPods’un bu yeni özelliği tam olarak nasıl işleyecek?
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Son yıllarda yapay zeka destekli canlı çeviri sistemleri büyük ilgi görüyor.
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Google, 2017 yılında Pixel Buds kulaklıklarında canlı çeviri desteğini duyurmuştu.
Peki çeviri özelliği nasıl çalışacak?
Şu an için AirPods’un hangi modellerinin bu özelliği destekleyeceği net değil.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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airpods alacak paramız yok ama olsun sevindik durduk yere :d