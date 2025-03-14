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Sonunda Geliyor: Apple AirPods İçin Canlı Çeviri Özelliği Getiriyor

Sonunda Geliyor: Apple AirPods İçin Canlı Çeviri Özelliği Getiriyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 12:35

Farklı dillerde konuşan insanlarla anında anlaşabilmek, teknolojinin sunduğu en büyük kolaylıklardan biri. Google ve Samsung yıllardır bu alanda çalışmalar yürütüyor ancak Apple kullanıcıları bu deneyimden mahrum kalıyordu. Görünüşe göre bu durum değişmek üzere! Yeni bir sızıntıya göre Apple, AirPods’a gerçek zamanlı çeviri özelliğini entegre etmek için çalışmalara başladı. Üstelik yenilik, Apple ekosistemine derinlemesine entegre edilerek rakiplerinden ayrışabilir. Peki, AirPods’un bu yeni özelliği tam olarak nasıl işleyecek?

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Son yıllarda yapay zeka destekli canlı çeviri sistemleri büyük ilgi görüyor.

Son yıllarda yapay zeka destekli canlı çeviri sistemleri büyük ilgi görüyor.

Özellikle uluslararası seyahat edenler, farklı dillerde toplantılar yapanlar ve yeni bir dil öğrenmeye çalışanlar için bu özellik büyük bir kolaylık sağlıyor.

Apple, bu alanda bir süredir sessiz kalsa da AirPods’a entegre edilecek canlı çeviri özelliği ile bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. Bloomberg’in teknoloji editörü Mark Gurman’a göre, Apple mühendisleri bu teknolojiyi iOS 19 ile birlikte duyurmaya hazırlanıyor. Ancak şu an için bu özelliğin hangi AirPods modellerini destekleyeceği kesin değil.

Google, 2017 yılında Pixel Buds kulaklıklarında canlı çeviri desteğini duyurmuştu.

Google, 2017 yılında Pixel Buds kulaklıklarında canlı çeviri desteğini duyurmuştu.

2022’de ise Pixel Buds Pro modeliyle bu teknolojiyi bir üst seviyeye taşıdı. Aynı şekilde Samsung da Galaxy AI kapsamında benzer bir özellik sunuyor.

Apple ise genellikle yeni teknolojileri piyasaya rakiplerinden daha geç sunmasıyla biliniyor. Ancak bunu yazılım optimizasyonu ve ekosistem entegrasyonu ile telafi ediyor. Yani Apple’ın bu özelliği yalnızca bir çeviri hizmeti sunmakla sınırlı kalmayabilir; cihazlar arası entegrasyon ile çok daha gelişmiş bir deneyim sunabilir.

Peki çeviri özelliği nasıl çalışacak?

Peki çeviri özelliği nasıl çalışacak?

Henüz kesinleşmiş detaylar yok ancak Apple’ın yapay zeka destekli dil çeviri teknolojisini AirPods’a entegre edeceği söyleniyor. iPhone ve iPad’lerdeki mevcut Çeviri uygulamasıyla doğrudan bağlantılı olabilir. Bu da AirPods’un, telefon ekranına bakmaya gerek kalmadan çeviriyi doğrudan kulağa iletmesini sağlayabilir.

Apple’ın ekosistem entegrasyonu konusunda oldukça başarılı olduğunu düşünürsek, bu özellik iPhone, iPad ve Mac ile sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde optimize edilebilir. Hatta Siri desteği ile daha akıllı hale getirilmesi bile mümkün.

Şu an için AirPods’un hangi modellerinin bu özelliği destekleyeceği net değil.

Şu an için AirPods’un hangi modellerinin bu özelliği destekleyeceği net değil.

Ancak Apple, genellikle yeni yazılım özelliklerini en güncel cihazlarıyla sınırlı tutma eğiliminde. Buna göre AirPods Pro 2 ve sonraki modeller bu özelliğe sahip olabilir. Ancak eski nesil AirPods’ların da yazılım güncellemesiyle desteklenme ihtimali var. Kesin bilgileri almak için iOS 19’un tanıtımını beklememiz gerekecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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zyd

airpods alacak paramız yok ama olsun sevindik durduk yere :d