Sonunda Geliyor: Apple AirPods İçin Canlı Çeviri Özelliği Getiriyor

Özellikle uluslararası seyahat edenler, farklı dillerde toplantılar yapanlar ve yeni bir dil öğrenmeye çalışanlar için bu özellik büyük bir kolaylık sağlıyor.

Apple, bu alanda bir süredir sessiz kalsa da AirPods’a entegre edilecek canlı çeviri özelliği ile bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. Bloomberg’in teknoloji editörü Mark Gurman’a göre, Apple mühendisleri bu teknolojiyi iOS 19 ile birlikte duyurmaya hazırlanıyor. Ancak şu an için bu özelliğin hangi AirPods modellerini destekleyeceği kesin değil.