Üsküdar Belediyesi'nde Çalıştığı Ortaya Çıktı: Yeni Akit yazarı Kenan Alpay Görevden Uzaklaştırıldı

''Anılan kamu görevlisinin daha önceki tarihlerde yaptığı beyanları ve paylaşımları nedeniyle hakkında disiplin soruşturması yapılmış, disiplin ihlalinin karşılığı olarak memurluktan çıkarılma cezası ile cezalandırılması gerektiği kanaatiyle gereğinin takdiri için soruşturma dosyası tamamlanarak bu cezayı vermeye yetkili kurum olan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna dosyası 22/01/2025 tarihinde gönderilmiştir.

Bundan sonraki süreç yasal mevzuat uyarınca İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin kurulunca karara bağlanacaktır.

Bununla birlikte anılan kamu görevlisinin bir televizyon kanalında ve sosyal medya hesabı üzerinden disiplin yaptırımı gerektiren davranış, beyan ve paylaşımlarına devam ettiği iddiası nedeniyle bunlar hakkında da ayrı bir disiplin soruşturması başlatılmış olup, disiplin soruşturmasına konu paylaşım ve iddiaların ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılması başkanlıkça uygun görülmüş ve tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.''