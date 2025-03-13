Üsküdar Belediyesi'nde Çalıştığı Ortaya Çıktı: Yeni Akit yazarı Kenan Alpay Görevden Uzaklaştırıldı
Üsküdar Belediyesi'nde Çalıştığı Ortaya Çıktı: Yeni Akit yazarı Kenan Alpay Görevden Uzaklaştırıldı
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Üsküdar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlğü’nde görev yapan Yeni Akit Yazarı Kenan Alpay’ın disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.
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''İddialarda adı geçen kamu görevlisi, 2024 yerel seçimlerinden önce, 15 Ekim 2013 tarihinde işe alınarak devlet memuru olarak istihdam edilmeye başlanmıştır'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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