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Üsküdar Belediyesi'nde Çalıştığı Ortaya Çıktı: Yeni Akit yazarı Kenan Alpay Görevden Uzaklaştırıldı

Üsküdar Belediyesi'nde Çalıştığı Ortaya Çıktı: Yeni Akit yazarı Kenan Alpay Görevden Uzaklaştırıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.03.2025 - 22:12

Üsküdar Belediyesi'nde ortalık karıştı. Yeni Akit Yazarı Kenan Alpay'ın Üsküdar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalıştığı ortaya çıktı. Belediye Alpay hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Üsküdar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlğü’nde görev yapan Yeni Akit Yazarı Kenan Alpay’ın disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Üsküdar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlğü’nde görev yapan Yeni Akit Yazarı Kenan Alpay’ın disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aleyhine ve yine çeşitli siyasi parti liderleri ile temsilcilerine yönelik olarak eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı veya kamu görevlilerinin ödev ve sorumlulukları ile bağdaşmayan nitelikte beyanları ve paylaşımları olduğu iddiasıyla belediyemizde çalışan bir kamu görevlisinin halen daha Belediyemizde istihdam edildiğine yönelik haber ve eleştirilere yer verilmiştir.''

''İddialarda adı geçen kamu görevlisi, 2024 yerel seçimlerinden önce, 15 Ekim 2013 tarihinde işe alınarak devlet memuru olarak istihdam edilmeye başlanmıştır'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İddialarda adı geçen kamu görevlisi, 2024 yerel seçimlerinden önce, 15 Ekim 2013 tarihinde işe alınarak devlet memuru olarak istihdam edilmeye başlanmıştır'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Anılan kamu görevlisinin daha önceki tarihlerde yaptığı beyanları ve paylaşımları nedeniyle hakkında disiplin soruşturması yapılmış, disiplin ihlalinin karşılığı olarak memurluktan çıkarılma cezası ile cezalandırılması gerektiği kanaatiyle gereğinin takdiri için soruşturma dosyası tamamlanarak bu cezayı vermeye yetkili kurum olan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna dosyası 22/01/2025 tarihinde gönderilmiştir.

Bundan sonraki süreç yasal mevzuat uyarınca İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin kurulunca karara bağlanacaktır.

Bununla birlikte anılan kamu görevlisinin bir televizyon kanalında ve sosyal medya hesabı üzerinden disiplin yaptırımı gerektiren davranış, beyan ve paylaşımlarına devam ettiği iddiası nedeniyle bunlar hakkında da ayrı bir disiplin soruşturması başlatılmış olup, disiplin soruşturmasına konu paylaşım ve iddiaların ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılması başkanlıkça uygun görülmüş ve tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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