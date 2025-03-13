onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyetine Yeşil Işık Yakmıştı: Sırrı Süreyya Önder ile Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyetine Yeşil Işık Yakmıştı: Sırrı Süreyya Önder ile Sohbet Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.03.2025 - 20:56

'İmralı heyeti randevu isterse veririm' diyerek kapıyı açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a randevu talebi gelmişti. Erdoğan, 'İmralı Heyeti'nde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile TBMM'de bir süre sohbet etti. O anlar kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmasında "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmasında "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'çağrısıyla' devam eden süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk gibi isimlerin yer aldığı 'İmralı Heyeti' Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.

Aralarında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk gibi isimlerin yer aldığı 'İmralı Heyeti' Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.

Talebin üzerinden çok geçmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TBMM'de düzenlenen iftar yemeği öncesi DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti.

Ekol TV'nin aktardığı görüntülere göre, Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu sohbet esnasında zaman zaman gülüşmeler yaşanması ise gözlerden kaçmadı. Önder ile Erdoğan'ın aynı masaya oturması dikkat çekti.

DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te AKP ve MHP ile görüşecek.

İşte o anlar:

Geçtiğimiz ay DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaşmıştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" demişti.

Geçtiğimiz ay DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaşmıştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" demişti.

Tarihi çağrı sonrası gözlerin çevrildiği terör örgütü PKK, ateşkes ilan etti. 'Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz' dedi.

7 kişilik DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme 4 saat sürdü. Heyette, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
7
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mert Ökten

kimleeer kimleeerle beraber.. nerdeeeen nereyee.. kadere bakk..

withlove

Avazım çıktığı kadar ' susuyorum ' 😬

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.