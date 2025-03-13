Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyetine Yeşil Işık Yakmıştı: Sırrı Süreyya Önder ile Sohbet Etti

Talebin üzerinden çok geçmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TBMM'de düzenlenen iftar yemeği öncesi DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti.

Ekol TV'nin aktardığı görüntülere göre, Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu sohbet esnasında zaman zaman gülüşmeler yaşanması ise gözlerden kaçmadı. Önder ile Erdoğan'ın aynı masaya oturması dikkat çekti.

DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te AKP ve MHP ile görüşecek.