Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyetine Yeşil Işık Yakmıştı: Sırrı Süreyya Önder ile Sohbet Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyetine Yeşil Işık Yakmıştı: Sırrı Süreyya Önder ile Sohbet Etti
'İmralı heyeti randevu isterse veririm' diyerek kapıyı açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a randevu talebi gelmişti. Erdoğan, 'İmralı Heyeti'nde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile TBMM'de bir süre sohbet etti. O anlar kameralara yansıdı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmasında "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.
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Aralarında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk gibi isimlerin yer aldığı 'İmralı Heyeti' Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.
İşte o anlar:
Geçtiğimiz ay DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaşmıştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" demişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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kimleeer kimleeerle beraber.. nerdeeeen nereyee.. kadere bakk..
Avazım çıktığı kadar ' susuyorum ' 😬
👍👏
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