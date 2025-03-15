Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kesme Altın Satışı Yasaklandı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kesme Altın Satışı Yasaklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'kesme altın'a yönelik yeni kararların alınacağının sinyalini vermişti. Bugün ise Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile kuyumcularda kesme altın satışının yasaklandığı duyuruldu.
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Altın fiyatlarının yükselmesi sonrası kesme altının alım satımında artış yaşandı. Suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni adımlar atacağını duyurmuştu.
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Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve kıymetli maden ticaretiyle uğraşan gerçek kişiler dışında, Türkiye'de yerleşik diğer gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılmayacak.
Öte yandan yeni düzenlemeye göre, yurt dışına çıkarken kişi başına 25 bin lira olan döviz ve Türk Lirası bulundurma limiti, 185 bin liraya çıkarıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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