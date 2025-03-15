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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kesme Altın Satışı Yasaklandı

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kesme Altın Satışı Yasaklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.03.2025 - 16:29

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'kesme altın'a yönelik yeni kararların alınacağının sinyalini vermişti. Bugün ise Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile kuyumcularda kesme altın satışının yasaklandığı duyuruldu.

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Altın fiyatlarının yükselmesi sonrası kesme altının alım satımında artış yaşandı. Suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni adımlar atacağını duyurmuştu.

Altın fiyatlarının yükselmesi sonrası kesme altının alım satımında artış yaşandı. Suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni adımlar atacağını duyurmuştu.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda yapılan değişiklikle ilgili önemli bir güncelleme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, bazı gerçek kişilere kesme altın satışı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve kıymetli maden ticaretiyle uğraşan gerçek kişiler dışında, Türkiye'de yerleşik diğer gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılmayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve kıymetli maden ticaretiyle uğraşan gerçek kişiler dışında, Türkiye'de yerleşik diğer gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılmayacak.

Elinde çekili altın bulunan kişiler için ise henüz bir karar açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı yaptığı açıklamada, kesme altın alım satımında yaşanan artışa karşı suistimallerin önlenmesi amacıyla bir çalışma başlatmıştı. Bakan Şimşek, şunları söyledi:

 'Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor.'

Öte yandan yeni düzenlemeye göre, yurt dışına çıkarken kişi başına 25 bin lira olan döviz ve Türk Lirası bulundurma limiti, 185 bin liraya çıkarıldı.

Öte yandan yeni düzenlemeye göre, yurt dışına çıkarken kişi başına 25 bin lira olan döviz ve Türk Lirası bulundurma limiti, 185 bin liraya çıkarıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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