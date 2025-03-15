Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kesme Altın Satışı Yasaklandı

Elinde çekili altın bulunan kişiler için ise henüz bir karar açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı yaptığı açıklamada, kesme altın alım satımında yaşanan artışa karşı suistimallerin önlenmesi amacıyla bir çalışma başlatmıştı. Bakan Şimşek, şunları söyledi:

'Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor.'