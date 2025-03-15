Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan'dan Dikkat Çeken Öcalan Sözleri
Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan'dan Dikkat Çeken Öcalan Sözleri
Bugüne kadar Abdullah Öcalan hakkına 'terörist başı' denilirken, ilk defa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için 'kurucu önder' dedi. Bahçeli'nin sözleri tepki çekti. Ancak Bahçeli'den sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu furyaya katıldı. Bakan Fidan, Öcalan için 'İmralı'dan yapılan çağrıyla örgütün kurucu liderinin örgütün kendisini feshetmesi zamanının geldiğini ve geçtiğini söyledi. Yapılan çağrıya kulak verilmeli. Kurucu iradenin bu türden bir talimat vermesi önemli' dedi.
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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında söylenen sözler ortalığı karıştırdı.
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''Kurucu önder'' ifadesi sonrası çıkan tartışmalar devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Bahçeli'den sonra bu furyaya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Bakan Fidan, Öcalan'a "kurucu irade" dedi.
Geçtiğimiz ay DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaşmıştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" demişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Nerden nereye geldik :) öcalan bile bu kadar değerleneceğini düşünmemiştir
Bunlar memleket yönetecek de siz inanıyor musunuz oy için sandalye için daha ne kadar değişilebilir
Bravoooo👏👏👏 vallahi beynim yandı