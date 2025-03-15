Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan'dan Dikkat Çeken Öcalan Sözleri

TV100'e konuk olarak gündemi değerlendiren Fidan, 'İmralı'dan yapılan çağrıyla örgütün kurucu liderinin örgütün kendisini feshetmesi zamanının geldiğini ve geçtiğini söyledi. Yapılan çağrıya kulak verilmeli. Bunun tarihi bir çağrı olarak görülmesi gerekiyor. Örgüt kendini feshetme sürecini başlatmalı,' ifadelerini kullandı.

Fidan ayrıca, 'Kurucu iradenin bu türden bir talimat vermesi önemli,' dedi.