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Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan'dan Dikkat Çeken Öcalan Sözleri

Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan'dan Dikkat Çeken Öcalan Sözleri

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.03.2025 - 11:50 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 11:55

Bugüne kadar Abdullah Öcalan hakkına 'terörist başı' denilirken, ilk defa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için 'kurucu önder' dedi. Bahçeli'nin sözleri tepki çekti. Ancak Bahçeli'den sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu furyaya katıldı. Bakan Fidan, Öcalan için 'İmralı'dan yapılan çağrıyla örgütün kurucu liderinin örgütün kendisini feshetmesi zamanının geldiğini ve geçtiğini söyledi. Yapılan çağrıya kulak verilmeli. Kurucu iradenin bu türden bir talimat vermesi önemli' dedi.

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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında söylenen sözler ortalığı karıştırdı.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında söylenen sözler ortalığı karıştırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’a, “PKK’nin kurucu önderi” diyerek seslendi. Bahçeli'nin bu sözleri tepki çekti. Çok geçemeden TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında 'kurucu önder' krizi çıktı. 

CHP'li Emir, 'kurucu önder' ifadesini sert bir dille eleştirerek, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu çatı altında bir başkasına 'kurucu önder' demeyi de asla kabul etmiyoruz, asla kabul etmeyeceğiz' dedi.

Buna karşılık MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin Öcalan'dan ilk kez 'PKK'nın kurucu önderi' diye bahsetmesi hakkında 'Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye’nin aşması lazım' dedi.

''Kurucu önder'' ifadesi sonrası çıkan tartışmalar devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Bahçeli'den sonra bu furyaya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Bakan Fidan, Öcalan'a "kurucu irade" dedi.

''Kurucu önder'' ifadesi sonrası çıkan tartışmalar devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Bahçeli'den sonra bu furyaya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Bakan Fidan, Öcalan'a "kurucu irade" dedi.

TV100'e konuk olarak gündemi değerlendiren Fidan, 'İmralı'dan yapılan çağrıyla örgütün kurucu liderinin örgütün kendisini feshetmesi zamanının geldiğini ve geçtiğini söyledi. Yapılan çağrıya kulak verilmeli. Bunun tarihi bir çağrı olarak görülmesi gerekiyor. Örgüt kendini feshetme sürecini başlatmalı,' ifadelerini kullandı.

Fidan ayrıca, 'Kurucu iradenin bu türden bir talimat vermesi önemli,' dedi.

Geçtiğimiz ay DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaşmıştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" demişti.

Geçtiğimiz ay DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaşmıştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" demişti.

Tarihi çağrı sonrası terör örgütü PKK, ateşkes ilan etti. 'Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz' demişti.

7 kişilik DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme 4 saat sürdü. Heyette, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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İronici

Nerden nereye geldik :) öcalan bile bu kadar değerleneceğini düşünmemiştir

Burak Bayramin

Bunlar memleket yönetecek de siz inanıyor musunuz oy için sandalye için daha ne kadar değişilebilir

Eee yani

Bravoooo👏👏👏 vallahi beynim yandı