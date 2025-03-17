Cem Küçük’ten Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan İçin Terminoloji Açıklaması: "Bunu Engelleyemeyiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise “kurucu önder” tabiri ile ilgili “Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye’nin aşması lazım. Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz.” açıklamasında bulundu.