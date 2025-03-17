Cem Küçük’ten Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan İçin Terminoloji Açıklaması: "Bunu Engelleyemeyiz"
Cem Küçük’ten Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan İçin Terminoloji Açıklaması: "Bunu Engelleyemeyiz"
“Terörsüz Türkiye” açılımı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan için “kurucu önder” ifadesinde bulunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Bahçeli’nin açıklamasını “teknik bir gerçeklik” olarak savunmuştu.
Gazeteci Cem Küçük, Öcalan ile ilgili terminolojinin değiştiğini ve kısa zamanda Öcalan için kullanılacak tanımlamaların çoğalabileceğini söyledi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye’de yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan için “kurucu önder” tanımını yapmıştı.
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Abdullah Öcalan ile ilgili bu değişen terminoloji TGRT ekranlarında da konuşuldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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