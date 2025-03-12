Devlet Bahçeli, Öcalan için "Kurucu Önder" Demişti: MHP’li İsmail Özdemir’den "Teknik Bir Gerçeklik" Savunması

“Bu ülke Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Laz, Çerkesiyle hepimizin. Hepimizin anayasası olmalı, herkesi kapsamalı. Biz MHP olarak 2021 yılında bir çalışma yaptık, bunu AK Parti ile paylaştık fakat kamuoyu ile paylaşmadık. Ancak kırmızı çizgilerimiz belli.

Sistemli gitmek lazım. Daha demokratik, daha kapsayıcı bir Türkiye ile 21. Yüzyılda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bunun hukuki, diplomatik altyapısını hazırlamak gerekir. Kendimize güvenmeliyiz.”