Devlet Bahçeli, Öcalan için "Kurucu Önder" Demişti: MHP’li İsmail Özdemir’den "Teknik Bir Gerçeklik" Savunması
Devlet Bahçeli, Öcalan için "Kurucu Önder" Demişti: MHP’li İsmail Özdemir’den "Teknik Bir Gerçeklik" Savunması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada terör örgütü PKK’nın tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan için “PKK'nın kurucu önderi' tabirini kullanmıştı. Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “kurucu önder” tabirinin teknik bir tanım olduğunu söyledi ve “Artık Türkiye’nin bazı şeyleri aşması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
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MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ilk kez “PKK’nın kurucu önderi” tabirini kullanmıştı.
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Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “kurucu önder” tabirine açıklama getirdi.
İsmail Özdemir, yeni anayasa ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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