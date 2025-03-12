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Devlet Bahçeli, Öcalan için "Kurucu Önder" Demişti: MHP’li İsmail Özdemir’den "Teknik Bir Gerçeklik" Savunması

Devlet Bahçeli, Öcalan için "Kurucu Önder" Demişti: MHP’li İsmail Özdemir’den "Teknik Bir Gerçeklik" Savunması

MHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2025 - 12:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada terör örgütü PKK’nın tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan için “PKK'nın kurucu önderi' tabirini kullanmıştı. Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “kurucu önder” tabirinin teknik bir tanım olduğunu söyledi ve “Artık Türkiye’nin bazı şeyleri aşması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ilk kez “PKK’nın kurucu önderi” tabirini kullanmıştı.

MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ilk kez “PKK’nın kurucu önderi” tabirini kullanmıştı.

Suriye’de son günlerde Alevilere yönelik yaşananlar iddiası sonrasında açıklamada bulunan Bahçeli, “DEM Parti’nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar? PKK’nın kurucu önderi tarafından hazırlanan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye’nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti’nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır.” ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “kurucu önder” tabirine açıklama getirdi.

Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “kurucu önder” tabirine açıklama getirdi.

Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye’nin aşması lazım. Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz. Ülke olarak bir çok hedefimiz var. Avrupa ile Türkiye arasında da önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler göreceksiniz.” 

Kaynak

İsmail Özdemir, yeni anayasa ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İsmail Özdemir, yeni anayasa ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

“Bu ülke Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Laz, Çerkesiyle hepimizin. Hepimizin anayasası olmalı, herkesi kapsamalı. Biz MHP olarak 2021 yılında bir çalışma yaptık, bunu AK Parti ile paylaştık fakat kamuoyu ile paylaşmadık. Ancak kırmızı çizgilerimiz belli.

Sistemli gitmek lazım. Daha demokratik, daha kapsayıcı bir Türkiye ile 21. Yüzyılda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bunun hukuki, diplomatik altyapısını hazırlamak gerekir. Kendimize güvenmeliyiz.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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