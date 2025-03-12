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TRT’nin Tabii Platformunda Yayınlanan Maçlarda Bahis Sitesi Reklamları Göründü

TRT’nin Tabii Platformunda Yayınlanan Maçlarda Bahis Sitesi Reklamları Göründü

Acun Ilıcalı TRT Bahis
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2025 - 12:15

Acun Ilıcalı hakkında TV8'de yayınlanan maçlarda bahis sitesi reklamı görüldüğü için, Sadettin Saran için de S Sport’ta yayınlanan maçlarda bahis sitesi reklamı görüldüğü için soruşturma başlatılmıştı. 

Şimdi de TRT’de yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçında bahis sitesi reklamları gündeme geldi. Savcılığın TRT yetkilileri hakkında soruşturma başlatıp başlatmayacağı merak konusu.

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Yasa dışı bahse teşvik soruşturmaları kapsamında iş insanı Saadettin Saran ve Acun Ilıcalı hakkında dava açılmıştı.

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmaları kapsamında iş insanı Saadettin Saran ve Acun Ilıcalı hakkında dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahise teşvik soruşturmaları devam ederken bir soruşturma da Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında açılmıştı. Ilıcalı ve Saran’ın kanallarında yayınlanan maçlarda bahis sitesi reklamlarının görülmesinden dolayı ikili hakkında “yasadışı bahis reklamı yapmak” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Dün Şampiyonlar Ligi’nde oynanan ve TRT’nin Tabii platformunda yayınlanan Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçında ve diğer maçlarda da TRT, TRT Spor ve Tabii ekranlarından bahis sitesi reklamı görüldü.

Dün Şampiyonlar Ligi’nde oynanan ve TRT’nin Tabii platformunda yayınlanan Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçında ve diğer maçlarda da TRT, TRT Spor ve Tabii ekranlarından bahis sitesi reklamı görüldü.

Dün akşam oynanan maçlar da TRT, TRT Spor ve TRT platformu Tabii’de canlı olarak yayınlandı. Bu maçlar oynanırken de reklam panolarında illegal bahis sitelerinin reklamları görüldü.

Acun Ilıcalı, TV100’de kendisi hakkındaki bahis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, TV100’de kendisi hakkındaki bahis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

“Benim dışarıdan aldığım maçta, arka tarafta reklam var, o her yerde manşet Acun! Ben ne yaptım, milli maç yayınladım, arka tarafta illegal şey var, sahanın içinde var, bununla ilgili her yerde manşet var! Ben ne yapabilirdim? Dışarıdan aldım maçı, hiçbir şeye karışmadım. Ben şu konuda açıkçası şunu sormak istiyorum, bu konular konuşulmuyor, belli bir kesim beni hedef almış, yargı sürecine taşındı iş. Yargı sürecinde olması zaten bir olayın suç olduğunu ispat etmez. Devamında karar verilir. Benim için yapılan suçlama, yayıncı olarak bunu verdin diyor. Yayıncı olarak suçlama var. 5-6 kanal birden bunu yapmak zorunda kalıyoruz yurt dışında aldığımız için. 5 kanal aynı zorunluluğu yaşıyor. Mecburen bunlar geçiyor, bir şey yapamıyoruz. Benim de savunmam bu.

Buradan bir insan benim bahisle lanse edilmeye çalışmam başka bir niyet. Biliyordum her türlü iftiranın olacağını ama buradan beni bahisle birleştirmek komedi! Maçı aldığım yer UEFA. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden hem yargıya güveniyorum. Benim için şöyle sorun değil, başka bir şey yapmadım. Bahis şirketi ile anlaşma yaptı, paranın yarısını aldı diye bir şey çıkarsa buradayım ama çıkamaz çünkü yapmadım.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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