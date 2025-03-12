TRT’nin Tabii Platformunda Yayınlanan Maçlarda Bahis Sitesi Reklamları Göründü
TRT’nin Tabii Platformunda Yayınlanan Maçlarda Bahis Sitesi Reklamları Göründü
Acun Ilıcalı hakkında TV8'de yayınlanan maçlarda bahis sitesi reklamı görüldüğü için, Sadettin Saran için de S Sport’ta yayınlanan maçlarda bahis sitesi reklamı görüldüğü için soruşturma başlatılmıştı.
Şimdi de TRT’de yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçında bahis sitesi reklamları gündeme geldi. Savcılığın TRT yetkilileri hakkında soruşturma başlatıp başlatmayacağı merak konusu.
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Yasa dışı bahse teşvik soruşturmaları kapsamında iş insanı Saadettin Saran ve Acun Ilıcalı hakkında dava açılmıştı.
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Dün Şampiyonlar Ligi’nde oynanan ve TRT’nin Tabii platformunda yayınlanan Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçında ve diğer maçlarda da TRT, TRT Spor ve Tabii ekranlarından bahis sitesi reklamı görüldü.
Acun Ilıcalı, TV100’de kendisi hakkındaki bahis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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