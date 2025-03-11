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Acun Ilıcalı'dan Art Arda Tepkiler: Yabancı Hakem Tartışması, Yasa Dışı Bahis Soruşturması

Acun Ilıcalı'dan Art Arda Tepkiler: Yabancı Hakem Tartışması, Yasa Dışı Bahis Soruşturması

Acun Ilıcalı Fenerbahçe galatasaray
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.03.2025 - 00:44

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunuculuğundaki Kale Arkası programına konuk oldu. Ilıcalı, canlı yayında Türkiye'deki hakem tartışmalarına, Galatasaray'ın açıklamalarına ve kendisini hakkındaki 'illegal bahis reklamı' iddialarına değindi.

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Acun Ilıcalı, kanalındaki yasa dışı bahis reklamlarına yönelik iddilara yanıt verdi. Ilıcalı, yayını dışarıdan aldığını ve müdahale şansının olmadığını belirtti.

Acun Ilıcalı, kanalındaki yasa dışı bahis reklamlarına yönelik iddilara yanıt verdi. Ilıcalı, yayını dışarıdan aldığını ve müdahale şansının olmadığını belirtti.

'İllegal siteden paranın yarısını aldığını canlı yayında açıkladı mı, paranın yarısını aldık dedi. Sonra da sayın başkan biz almadık dedi. Benim başıma gelenleri biliyorsunuz. Ama böyle bir konuda, aldık diyen var, almadık diyen var. İkisi de yönetici, biri başkan. Almışlar mı? Sayın başkan hiç almadık dedi. Ben öyle biliyorum, yanlışsa özür diliyorum, ben öyle biliyorum ama. Şu noktadayım, bunlarla ilgili bir şey kamuoyunda gündeme gelmiyor, geliyorsa hemen söndürülüyor. 

Benim dışarıdan aldığım maçta, arka tarafta reklam var, o her yerde manşet Acun! Ben ne yaptım, milli maç yayınladım, arka tarafta illegal şey var, sahanın içinde var, bununla ilgili her yerde manşet var! Ben ne yapabilirdim? Dışarıdan aldım maçı, hiçbir şeye karışmadım. Ben şu konuda açıkçası şunu sormak istiyorum, bu konular konuşulmuyor, belli bir kesim beni hedef almış, yargı sürecine taşındı iş. Yargı sürecinde olması zaten bir olayın suç olduğunu ispat etmez. Devamında karar verilir. Benim için yapılan suçlama, yayıncı olarak bunu verdin diyor. Yayıncı olarak suçlama var. 5-6 kanal birden bunu yapmak zorunda kalıyoruz yurt dışında aldığımız için. 5 kanal aynı zorunluluğu yaşıyor. Mecburen bunlar geçiyor, bir şey yapamıyoruz. Benim de savunmam bu. 

Buradan bir insan benim bahisle lanse edilmeye çalışmam başka bir niyet. Biliyordum her türlü iftiranın olacağını ama buradan beni bahisle birleştirmek komedi! Maçı aldığım yer UEFA. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden hem yargıya güveniyorum. Benim için şöyle sorun değil, başka bir şey yapmadım. Bahis şirketi ile anlaşma yaptı, paranın yarısını aldı diye bir şey çıkarsa buradayım ama çıkamaz çünkü yapmadım.'

Suçlamaların Fenerbahçe yöneticiliği sonrası başladığını savundu.

Suçlamaların Fenerbahçe yöneticiliği sonrası başladığını savundu.

'Hakkımdaki suçlamaların başka bir şey olma sebebi (Fenerbahçe yöneticiliği) yok. 5 ay önceye kadar hiç böyle bir suçlama yok, bir anda her türlü iftira ve iddia. Hull City'yi batırdı diye haber çıkıyor, Hull City'nin borcu zaten bana. Negatif bir haber üretme diye bir sistem karşımda, her gün karalanma karşımda! Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra Fenerbahçe ile ilgili şeyleri de bana yıkma durumu var. Adana Demirspor maçında bizim için organizasyon dediler! Planlandı, organize dendi. Planlandıysa Mertens'i biz mi organize ettik? Oyuncu kendisini yere atıyor, onu bize bağlıyorsunuz, onu biz mi ayalardık? Bu tip suçlamaların hepsi her gün karşılaştığım gerçekler. Altı ay öncesine dönelim, ben soruyorum ne zaman benimle ilgili bir iddia oldu, ben hiç hatırlamıyorum.'

"Galatasaray ne istiyor?" dedi.

"Galatasaray ne istiyor?" dedi.

'Yabancı VAR'ı ilk biz istedik dediler karşı taraftan. Saygı duyuyorum. Bizim gücümüz olsa zaten eylülde getirirdik. Yabancı VAR'la ilgili bir açıklama var Galatasaray'dan, yabancı VAR adalet için değil ayrıcalık için diyorlar. Hırsız diyorlar, ben bunu anlıyorum. Yabancı VAR, ayrıcalık istemek için varmış bizim için. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Fenerbahçe - Rizespor maçında iki tartışmalı pozisyon var. Kırmızı kart gören oyuncu hakeme bir şey söylediği için kırmızı kart gördüğünü kabul etti. Tartışılacak bir şey yok. Onu koy cebine. İkinci pozisyon penaltı pozisyonu. Herkes penaltı dedi buna da, güreşiyorlar, Şampiyonlar Ligi'nde de verdiler. Galatasaray, bu iki pozisyon üzerine açıklama yapıyor. Hakem hatası olabilir. Bu açıklamanın yapıldığı maçta, ikisi de doğru karar. Yabancı VAR'ı da istemiyoruz diyorlar! Beşiktaş ve Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum. Galatasaray, yabancı hakem konusunda ne istiyor?'

Bir futbol kulübü, yabancı VAR isteyip, yabancı hakem konusunda yerli hakem mi isteyecek? VAR'daki hakemi yabancı isteyen, yerli mi ister orada? Bu açıklamayı yapan takım, yabancı VAR istemişsin, hırsız diyorsun. Ben anlamadım. Yabancı VAR'ı mı biz bağladık, benim zekam yetmiyor! Sen istemiştin! Ne sorulsa muhalefet var, ne istediği belli değil. Niye, duruma göre pozisyon alıyorlar. Federasyon geç kaldı. 8 puan fark oldu yerli VAR'la. Ondan sonra geldi yabancı VAR. Yabancı VAR geldi, puan farkı şu anda dört. Yabancı hakemler gelmezse, Türk hakemleriyle devam ederse, biz etki altında kaldıklarını düşünüyoruz ve çok karamsarız! Eray Bey'in takımı daha maç kaybetmemiş! Şu çok komik, bu kadar sarı kart verilmemiş diyorum, biz bu kadar kart gördük diyorlar. Kart görmen değil konu. Kart verilmemesi başka bir şey konu. Bu kadar kart görülmedi diyorum, burada biz de bir kart verilmemiş. O kadar vicdansızlık var ki...'

Yabancı hakem taleplerini tekrarladı.

Yabancı hakem taleplerini tekrarladı.

'Kupa maçında da yabancı hakem istiyoruz, Beşiktaş maçına da istiyoruz. Adalet istiyoruz biz. Biz şöyle diyoruz, tek bir hata şampiyonu belirleyebilir. 20. dakikada yerli hakem bizi 10 kişi bıraktı Rams Park'ta. 20. dakikada kırmızı kart gösteriyor adam, 70 dakika en kritik maçta 10 kişi oynadım ben. Arda Kardeşler, bizden sonra devam etti. Ondan sonra ilk derbi maçı Galatasaray - Beşiktaş maçı oldu. Ne yaptı, 8 sarı, 2 kırmızı kartı vermedi. Aynı hakem. 11 hakem de aynı şeyi söylüyor. Nasıl güvenelim şimdi? Bunun mantığı var mı, niye güvenelim? Derbide tek tartışmalı pozisyon (Mario Lemina) var. O benim için önemli değil. Mariborlu diye bu konuyu sıcak tutanlar, Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olduğu bilinmeyen hakemlerin maç yönetmesi konusunda niye sessizler? Niye bilmiyoruz? Mariborlu hakem delikanlı gibi açıklamış, Maribor maçı yönetmiyor. Niye Türkiye'de hakemlerin tuttuğu takımlara bakılmıyor?'

En başından bu yana duruşumuz belli. Yabancı hakem geldi ve herkes açıklama yaptı istiyoruz diye. Burada federasyonun bir şeyi deneyip, başarılı olduktan sonra tekrar uygulamak istemesi dünyanın en doğal şeyidir. Tek beğenmeyen var, Okan Hoca. Onun yorumu, bir şey diyemem. Aynı maçta bir Galatasaraylı oyuncuya sordular, Osimhen'e sordular, hakem gayet iyiydi dedi. Maçta oynayan beğendi. Okan Hoca beğenmedi. Onun görüşü ama onun dışında beğenmeyen çıkmadı. Trabzonspor ve Beşiktaş da beğendi ve aynı hakemi istedi. Türk futbolunun geneli beğendi. Bunlar zaten üst düzey hakemler. Bizim görüşümüz, şampiyonluğa oynayan takımların lig sonuna kadar maçlarını yabancı hakem yönetmesi. Biz yabancı hakem istiyoruz,' bizim duruşumuz en başından beri belli!

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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