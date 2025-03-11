Acun Ilıcalı'dan Art Arda Tepkiler: Yabancı Hakem Tartışması, Yasa Dışı Bahis Soruşturması

'İllegal siteden paranın yarısını aldığını canlı yayında açıkladı mı, paranın yarısını aldık dedi. Sonra da sayın başkan biz almadık dedi. Benim başıma gelenleri biliyorsunuz. Ama böyle bir konuda, aldık diyen var, almadık diyen var. İkisi de yönetici, biri başkan. Almışlar mı? Sayın başkan hiç almadık dedi. Ben öyle biliyorum, yanlışsa özür diliyorum, ben öyle biliyorum ama. Şu noktadayım, bunlarla ilgili bir şey kamuoyunda gündeme gelmiyor, geliyorsa hemen söndürülüyor.

Benim dışarıdan aldığım maçta, arka tarafta reklam var, o her yerde manşet Acun! Ben ne yaptım, milli maç yayınladım, arka tarafta illegal şey var, sahanın içinde var, bununla ilgili her yerde manşet var! Ben ne yapabilirdim? Dışarıdan aldım maçı, hiçbir şeye karışmadım. Ben şu konuda açıkçası şunu sormak istiyorum, bu konular konuşulmuyor, belli bir kesim beni hedef almış, yargı sürecine taşındı iş. Yargı sürecinde olması zaten bir olayın suç olduğunu ispat etmez. Devamında karar verilir. Benim için yapılan suçlama, yayıncı olarak bunu verdin diyor. Yayıncı olarak suçlama var. 5-6 kanal birden bunu yapmak zorunda kalıyoruz yurt dışında aldığımız için. 5 kanal aynı zorunluluğu yaşıyor. Mecburen bunlar geçiyor, bir şey yapamıyoruz. Benim de savunmam bu.

Buradan bir insan benim bahisle lanse edilmeye çalışmam başka bir niyet. Biliyordum her türlü iftiranın olacağını ama buradan beni bahisle birleştirmek komedi! Maçı aldığım yer UEFA. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden hem yargıya güveniyorum. Benim için şöyle sorun değil, başka bir şey yapmadım. Bahis şirketi ile anlaşma yaptı, paranın yarısını aldı diye bir şey çıkarsa buradayım ama çıkamaz çünkü yapmadım.'