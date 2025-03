Acun Ilıcalı'dan Art Arda Tepkiler: Yabancı Hakem Tartışması, Yasa Dışı Bahis Soruşturması

'Hakkımdaki suçlamaların başka bir şey olma sebebi (Fenerbahçe yöneticiliği) yok. 5 ay önceye kadar hiç böyle bir suçlama yok, bir anda her türlü iftira ve iddia. Hull City'yi batırdı diye haber çıkıyor, Hull City'nin borcu zaten bana. Negatif bir haber üretme diye bir sistem karşımda, her gün karalanma karşımda! Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra Fenerbahçe ile ilgili şeyleri de bana yıkma durumu var. Adana Demirspor maçında bizim için organizasyon dediler! Planlandı, organize dendi. Planlandıysa Mertens'i biz mi organize ettik? Oyuncu kendisini yere atıyor, onu bize bağlıyorsunuz, onu biz mi ayalardık? Bu tip suçlamaların hepsi her gün karşılaştığım gerçekler. Altı ay öncesine dönelim, ben soruyorum ne zaman benimle ilgili bir iddia oldu, ben hiç hatırlamıyorum.'