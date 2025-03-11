Acun Ilıcalı'dan Art Arda Tepkiler: Yabancı Hakem Tartışması, Yasa Dışı Bahis Soruşturması
Acun Ilıcalı'dan Art Arda Tepkiler: Yabancı Hakem Tartışması, Yasa Dışı Bahis Soruşturması
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunuculuğundaki Kale Arkası programına konuk oldu. Ilıcalı, canlı yayında Türkiye'deki hakem tartışmalarına, Galatasaray'ın açıklamalarına ve kendisini hakkındaki 'illegal bahis reklamı' iddialarına değindi.
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Acun Ilıcalı, kanalındaki yasa dışı bahis reklamlarına yönelik iddilara yanıt verdi. Ilıcalı, yayını dışarıdan aldığını ve müdahale şansının olmadığını belirtti.
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Suçlamaların Fenerbahçe yöneticiliği sonrası başladığını savundu.
"Galatasaray ne istiyor?" dedi.
Yabancı hakem taleplerini tekrarladı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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