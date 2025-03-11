Galatasaray, Eski Yıldız Futbolcusu Didier Drogba'yı Sildi!
Galatasaray, Eski Yıldız Futbolcusu Didier Drogba'yı Sildi!
Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oyun olarak olmasa da yöneticilerin birbirlerine yaptığı açıklamalarla tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Futbol gündemini uzun süre meşgul eden olaylardan sonra Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba sahneye çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli oyuncusunu doğum gününde es geçti.
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Mourinho'nun benzetmesi tepkilere yol açmış, Galatasaray "ırkçılık" demişti.
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Didier Drogba, Mourinho'ya destek vermişti.
Doğum günü kutlanmadı.
Galatasaray'ın 11 Mart 2024'teki paylaşımı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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