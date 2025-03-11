Galatasaray, Eski Yıldız Futbolcusu Didier Drogba'yı Sildi!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etmiş, dev maçta kazanan çıkmamıştı. Golsüz biten karşılaşmanın sonunda teknik adamlar adeta birbirine girmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, basın toplantısında rakip yedek kulübesi için 'maymun gibi zıpladılar' benzetmesi yapmış, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da futbol dünyasında 'Special One' (özel biri) lakabıyla tanınan Mourinho'yu 'Crying One' (ağlayan biri) olarak adlandırmıştı.

Portekizli çalıştırıcının ifadesi, Galatasaray cephesinde oldukça sert karşılanmıştı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından İngilizce paylaşımlarda bulunarak Mourinho'nun kullandığı ifadelerin ırkçılık olarak ele alınması gerektiğini belirtmiş, konuyu UEFA ve FIFA'ya taşıyacaklarını açıklamıştı.

TFF Tahkim Kurulu, iki teknik adama da men cezası vermişti. Mourinho'nun 2, Buruk'un ise bir maç karşılaşmalarda olmamasına karar verilmişti.