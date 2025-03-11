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Galatasaray, Eski Yıldız Futbolcusu Didier Drogba'yı Sildi!

Galatasaray, Eski Yıldız Futbolcusu Didier Drogba'yı Sildi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.03.2025 - 20:03

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oyun olarak olmasa da yöneticilerin birbirlerine yaptığı açıklamalarla tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Futbol gündemini uzun süre meşgul eden olaylardan sonra Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba sahneye çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli oyuncusunu doğum gününde es geçti.

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Mourinho'nun benzetmesi tepkilere yol açmış, Galatasaray "ırkçılık" demişti.

Mourinho'nun benzetmesi tepkilere yol açmış, Galatasaray "ırkçılık" demişti.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etmiş, dev maçta kazanan çıkmamıştı. Golsüz biten karşılaşmanın sonunda teknik adamlar adeta birbirine girmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, basın toplantısında rakip yedek kulübesi için 'maymun gibi zıpladılar' benzetmesi yapmış, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da futbol dünyasında 'Special One' (özel biri) lakabıyla tanınan Mourinho'yu 'Crying One' (ağlayan biri) olarak adlandırmıştı.

Portekizli çalıştırıcının ifadesi, Galatasaray cephesinde oldukça sert karşılanmıştı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından İngilizce paylaşımlarda bulunarak Mourinho'nun kullandığı ifadelerin ırkçılık olarak ele alınması gerektiğini belirtmiş, konuyu UEFA ve FIFA'ya taşıyacaklarını açıklamıştı.

TFF Tahkim Kurulu, iki teknik adama da men cezası vermişti. Mourinho'nun 2, Buruk'un ise bir maç karşılaşmalarda olmamasına karar verilmişti.

Didier Drogba, Mourinho'ya destek vermişti.

Didier Drogba, Mourinho'ya destek vermişti.

2013 yılının başında Galatasaray'a gelen ve bir buçuk sezon sarı-kırmızılı formayı giyen efsane golcü, krize yol açan açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından Chelsea'de beraber çalıştığı teknik adama dair şunları söylemişti:

'Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor ve ben de bunu yaşama şansına sahip oldum. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor'

Doğum günü kutlanmadı.

Doğum günü kutlanmadı.

Galatasaray, her sene Drogba'nın doğum gününü sosyal medyadan kutlarken 2025'te herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Galatasaray'ın 11 Mart 2024'teki paylaşımı 👇

Galatasaray'ın 11 Mart 2024'teki paylaşımı 👇
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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