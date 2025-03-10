Harun Erdenay'ın David Butler'a Yaptığı Şaka Amerikalı Sporcuyu Fena Korkutmuş

Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan Paşabahçe Basketbol Takımı, lige iyi bir giriş yapmak istiyordu. Takım kaptanı Özcan Çakar, sezonun güzel geçmesi için kurban kesilmesini önerdi. Takımdaki herkes bu fikri doğal karşıladı. Ancak aralarındaki tek yabancı oyuncu, Amerikalı David Butler için işler pek de öyle değildi. Erdenay'ın anlatımına göre olay şöyle gerçekleşmiş:

'UNLV'den David Butler diye çok iyi bir oyuncu getirdik. O zaman da bizim Özcan kaptan var, idarecimiz, menajerimiz, ağabeyimiz. Sezona kurban keserek girelim dedi, tamam dedik. Bütün takım antrenmandan çıktık, Butler koyunu gördü orada. 'Kurban kesiyoruz' dedik, inanmadı. 'Siz bunu besliyorsunuz' dedi, sonra bayıldı.'