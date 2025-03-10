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Harun Erdenay'ın David Butler'a Yaptığı Şaka Amerikalı Sporcuyu Fena Korkutmuş

Harun Erdenay'ın David Butler'a Yaptığı Şaka Amerikalı Sporcuyu Fena Korkutmuş

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.03.2025 - 01:00

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Harun Erdenay, yıllar boyunca sahada birçok unutulmaz an yaşadı. Ancak onun hafızasına kazınan ve bugün bile gülerek anlattığı olaylardan biri, 90’lı yılların başında, Paşabahçe’de forma giydiği dönemden geliyor. Bu hikayede başrolde dönemin tek yabancı kuralına uygun olarak transfer edilen UNLV çıkışlı David Butler var.

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Amerikalı basketbolcu, "kurban" görünce korkudan bayılmış.

Amerikalı basketbolcu, "kurban" görünce korkudan bayılmış.

HT SPOR'a konuk olan eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, büyük başarılarla dolu kariyerinde hiç unutamadığı eğlenceli anlardan birini paylaştı. Yıldız isim, Paşabahçe’de oynarken takım arkadaşlarıyla bir olup Amerikalı sporcu David Butler'a hafızasından silinmeyecek bir olay yaşatmış. Butler, kurban kesimini görünce bayılmış.

"Kesiyoruz dedik, inanmadı"

"Kesiyoruz dedik, inanmadı"

Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan Paşabahçe Basketbol Takımı, lige iyi bir giriş yapmak istiyordu. Takım kaptanı Özcan Çakar, sezonun güzel geçmesi için kurban kesilmesini önerdi. Takımdaki herkes bu fikri doğal karşıladı. Ancak aralarındaki tek yabancı oyuncu, Amerikalı David Butler için işler pek de öyle değildi. Erdenay'ın anlatımına göre olay şöyle gerçekleşmiş:

 'UNLV'den David Butler diye çok iyi bir oyuncu getirdik. O zaman da bizim Özcan kaptan var, idarecimiz, menajerimiz, ağabeyimiz. Sezona kurban keserek girelim dedi, tamam dedik. Bütün takım antrenmandan çıktık, Butler koyunu gördü orada. 'Kurban kesiyoruz' dedik, inanmadı. 'Siz bunu besliyorsunuz' dedi, sonra bayıldı.'

"Kan içeceğiz daha güçlü olacağız dedik"

"Kan içeceğiz daha güçlü olacağız dedik"

Tam da o sırada, takımın genç yıldızlarından Orhun Ene aklına gelen fikri uygulamaya koydu. İçeri koşarak bir şişeye vişne suyu doldurdu ve takım arkadaşlarıyla birlikte rol yapmaya başladı. Butler gözlerini açtığında herkes sırayla şişeden içiyor, suratlarını buruşturarak birbirlerine uzatıyordu. Kendin gelince 'Bu ne?' diye fısıldadı Butler, Harun Erdenay ve diğerleri ciddi bir ifadeyle cevap verdi: Daha güçlü olmak için kan içiyoruz. 👇

'Orhun da gitti içerden şişenin içine vişne suyunu doldurdu, kan diye. Amerikalı uyandı, biz sıraya girdik sırayla içiyoruz. Kan diye midem bulanır gibi içiyorum, yana veriyorum. 'Bu ne?' dedi, kan içeceğiz daha güçlü olacağız dedik. Adam ülkeyi terk ediyordu. Zor ikna ettik vişne suyu olduğuna.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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