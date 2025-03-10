Harun Erdenay'ın David Butler'a Yaptığı Şaka Amerikalı Sporcuyu Fena Korkutmuş
Harun Erdenay'ın David Butler'a Yaptığı Şaka Amerikalı Sporcuyu Fena Korkutmuş
Türk basketbolunun efsane isimlerinden Harun Erdenay, yıllar boyunca sahada birçok unutulmaz an yaşadı. Ancak onun hafızasına kazınan ve bugün bile gülerek anlattığı olaylardan biri, 90’lı yılların başında, Paşabahçe’de forma giydiği dönemden geliyor. Bu hikayede başrolde dönemin tek yabancı kuralına uygun olarak transfer edilen UNLV çıkışlı David Butler var.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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