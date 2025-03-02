Bazıları Sizi Çok Şaşırtacak: Futbolcuların Ünlü Benzerleri

Futbol dünyasında bazı isimler, yetenekleri kadar görünümleriyle de dikkat çekiyor. Kimi bir müzik yıldızına, kimi efsane bir oyuncuya, kimi ise popüler bir çizgi roman karakterine benziyor. Sahada izlerken “Bu futbolcuyu bir yerden tanıyorum ama nereden?” diye düşündüğünüz oldu mu? İşte futbol dünyasının en ilginç benzerlikleri.