Bazıları Sizi Çok Şaşırtacak: Futbolcuların Ünlü Benzerleri
Bazıları Sizi Çok Şaşırtacak: Futbolcuların Ünlü Benzerleri
Futbol dünyasında bazı isimler, yetenekleri kadar görünümleriyle de dikkat çekiyor. Kimi bir müzik yıldızına, kimi efsane bir oyuncuya, kimi ise popüler bir çizgi roman karakterine benziyor. Sahada izlerken “Bu futbolcuyu bir yerden tanıyorum ama nereden?” diye düşündüğünüz oldu mu? İşte futbol dünyasının en ilginç benzerlikleri.
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Ferland Mendy - Khaby Lame
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Chris Brown - Martin Braithewaite
Neymar - Ragnar Lothbrok
Modric - Cruyff
Kylian Mbappe - Michelangelo
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Enzo Ferrari - Mesut Özil
Kaka - Joao Felix
Aurelien Tchouameni - Anthony Edwards
Tomori - Santan Dave
The Weeknd - Serge Gnabry
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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