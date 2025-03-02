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Bazıları Sizi Çok Şaşırtacak: Futbolcuların Ünlü Benzerleri

Bazıları Sizi Çok Şaşırtacak: Futbolcuların Ünlü Benzerleri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.03.2025 - 16:11

Futbol dünyasında bazı isimler, yetenekleri kadar görünümleriyle de dikkat çekiyor. Kimi bir müzik yıldızına, kimi efsane bir oyuncuya, kimi ise popüler bir çizgi roman karakterine benziyor. Sahada izlerken “Bu futbolcuyu bir yerden tanıyorum ama nereden?” diye düşündüğünüz oldu mu? İşte futbol dünyasının en ilginç benzerlikleri.

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Ferland Mendy - Khaby Lame

Ferland Mendy - Khaby Lame

2022'de özellikle TikTok'u kasıp kavuran sosyal medya fenomeni Khaby Lame ve Real Madrid'in başarılı sol beki Ferland Mendy.

Chris Brown - Martin Braithewaite

Chris Brown - Martin Braithewaite

Loyal parçasıyla tüm dünyaya adını duyuran Amerikalı rapçi Chris Brown ve bir dönem Barça forması giyen futbolcu Martin Braithewaite.

Neymar - Ragnar Lothbrok

Neymar - Ragnar Lothbrok

Yeşil sahalara damga vuran futbolcu Neymar ve Vikings'in ana karakteri Ragnar Lothbrok.

Modric - Cruyff

Modric - Cruyff

Orta saha denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Luka Modric ve kısa futbol kariyerinde adını tarihe yazdırmayı başaran Cruyff.

Kylian Mbappe - Michelangelo

Kylian Mbappe - Michelangelo

Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe ve Ninja Kaplumbağalar'daki ana karakterlerden biri olan Michelangelo.

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Enzo Ferrari - Mesut Özil

Enzo Ferrari - Mesut Özil

Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari ve Real Madrid, Arsenal gibi dünyanın en büyük kulüplerinde top koşturmuş Alman futbolcu Mesut Özil.

Kaka - Joao Felix

Kaka - Joao Felix

Brezilya'nın en yetenekli isimlerinden Madrid, Milan formalarıyla müthiş başarılara imza atan Kaka ve dikiş tutturamayan yetenek Felix

Aurelien Tchouameni - Anthony Edwards

Aurelien Tchouameni - Anthony Edwards

Real Madrid'in Fransız orta sahası Aurelien Tchouameni ve  Minnesota'nın 23 yaşındaki kısa forveti  Anthony Edwards

Tomori - Santan Dave

Tomori - Santan Dave

Milan'da kariyerini sürdüren başarılı defans Tomori ve Amerikalı rapçi Santan Dave.

The Weeknd - Serge Gnabry

The Weeknd - Serge Gnabry

Müzik listelerini alt üst eden Kanadalı şarkıcı The Weeknd ve Bayern Münih'in Alman yıldızı Serge Gnabry.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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