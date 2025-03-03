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Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'le Oturduğu Bank Google Haritalar'a Eklendi

Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'le Oturduğu Bank Google Haritalar'a Eklendi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.03.2025 - 21:29

Türkiye'deki futbol gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi, artık Google Haritalar'da da karşımıza çıkacak. Arjantinli oyuncunun, sevgilisi China Suarez ile İstanbul sokaklarında dolaşırken oturduğu bank uygulamaya eklendi.

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Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye gelmişti

Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye gelmişti

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi, tedavisi için ülkesi Arjantin'e gitmişti. Uzun zamandır takımdan ayrı olan golcü oyuncu şampiyonluk yarışının en kritik mücadelesi için tribüne davet edilmişti.

Sevgilisi China Suarez ile İstanbul turu yaptı

Sevgilisi China Suarez ile İstanbul turu yaptı

31 yaşındaki futbolcu, Wanda Nara ile oldukça gergin devam eden boşanma aşamasında yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. Oyuncu China Suarez'e olan aşkını her sosyal medya paylaşımında dile getiren Icardi, maça gelmişken İstanbul'u da sevgilisine gezdirmeyi ihmal etmedi. Tarihi mekanları tek tek ziyaret ettiler.

İkilinin oturduğu bank viral oldu

İkilinin oturduğu bank viral oldu

Instagram hesabından eğlenceli günlerine dair fotoğraflar yayınlayan Icardi, karelerin birinde bankta oturdukları anı paylaştı. Bu paylaşımdan sonra akıllara Arda Turan'ın İspanya'da oturduğu bank geldi ve beklenen gerçekleşti.

Peki "Icardi Bankı" nerede?

Peki "Icardi Bankı" nerede?

Galata Köprüsü'nün hemen yanında bulunan Karaköy İskelesi'nde yer alan 'Icardi Bankı', Google Haritalar'a eklendi. Konum, artık site ve uygulama içerisinde görülebiliyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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