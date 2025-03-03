Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'le Oturduğu Bank Google Haritalar'a Eklendi
Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'le Oturduğu Bank Google Haritalar'a Eklendi
Türkiye'deki futbol gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi, artık Google Haritalar'da da karşımıza çıkacak. Arjantinli oyuncunun, sevgilisi China Suarez ile İstanbul sokaklarında dolaşırken oturduğu bank uygulamaya eklendi.
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Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye gelmişti
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Sevgilisi China Suarez ile İstanbul turu yaptı
İkilinin oturduğu bank viral oldu
Peki "Icardi Bankı" nerede?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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