Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'le Oturduğu Bank Google Haritalar'a Eklendi

Türkiye'deki futbol gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi, artık Google Haritalar'da da karşımıza çıkacak. Arjantinli oyuncunun, sevgilisi China Suarez ile İstanbul sokaklarında dolaşırken oturduğu bank uygulamaya eklendi.