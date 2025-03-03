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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.03.2025 - 17:35

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynandı, öne çıkan isim teknik direktör Okan Buruk oldu. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?

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1. Bu nasıl akına geldi? 😂

1. Bu nasıl akına geldi? 😂
twitter.com

2. Globale de düştü 😂

3. Maçın en sıra dışı hareketiydi

3. Maçın en sıra dışı hareketiydi
twitter.com

4. 😁😁

5.

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6. Kullanılır 😂

6. Kullanılır 😂
twitter.com

7. Mükemmel tespit 🫡

7. Mükemmel tespit 🫡
twitter.com

8. Van Persie de devlet hastanesine gitmişti 😂

8. Van Persie de devlet hastanesine gitmişti 😂
twitter.com

9. Bu sefer de kart yemedi ama PFDK'ya gitti 😁

9. Bu sefer de kart yemedi ama PFDK'ya gitti 😁
twitter.com

10. Tarihin en zevksiz derbilerinden biri olduğu kesin

10. Tarihin en zevksiz derbilerinden biri olduğu kesin
twitter.com
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11. Florya suyu...

11. Florya suyu...
twitter.com

12. Kupa maçlarının sıkıcılık

12. Kupa maçlarının sıkıcılık
twitter.com

13. Edebilir evet 🙄

13. Edebilir evet 🙄
twitter.com

14. Çok net 😂

14. Çok net 😂
twitter.com

15. Çok değişik şeyler oluyor 🤨

15. Çok değişik şeyler oluyor 🤨
twitter.com
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16. Belki de şampiyonluk gitti

16. Belki de şampiyonluk gitti
twitter.com

17. Kimse çözemedi 😂

17. Kimse çözemedi 😂
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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