Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynandı, öne çıkan isim teknik direktör Okan Buruk oldu. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?
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1. Bu nasıl akına geldi? 😂
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3. Maçın en sıra dışı hareketiydi
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6. Kullanılır 😂
7. Mükemmel tespit 🫡
8. Van Persie de devlet hastanesine gitmişti 😂
9. Bu sefer de kart yemedi ama PFDK'ya gitti 😁
10. Tarihin en zevksiz derbilerinden biri olduğu kesin
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11. Florya suyu...
12. Kupa maçlarının sıkıcılık
13. Edebilir evet 🙄
14. Çok net 😂
15. Çok değişik şeyler oluyor 🤨
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16. Belki de şampiyonluk gitti
17. Kimse çözemedi 😂
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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