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Dünyanın En Yakışıklı Futbolcusunu Seçiyoruz!

Dünyanın En Yakışıklı Futbolcusunu Seçiyoruz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.03.2025 - 14:47

Kimi futbolcular attıkları gollerle, kimileri ise tarzları ve yakışıklılıklarıyla gündem oluyor. Peki, sence yeşil sahaların en karizmatik ismi kim? 🚀

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Daily Mail, gerçekleştirdiği anketle dünyanın en yakışıklı futbolcularını belirledi

Daily Mail, gerçekleştirdiği anketle dünyanın en yakışıklı futbolcularını belirledi

İngiliz basının önde gelen gazetesi, 2500 kişinin katıldığı anketin sonucu ve hangi oyuncunun ne kadar oy aldığını paylaştı.

Ronaldo, ilk 5'in dışında kaldı 👇

Ronaldo, ilk 5'in dışında kaldı 👇

  • 10 - Mbappe %2 oy

  • 9 - Haaland %4 oy

  • 8 - Ronaldo %%6 oy

  • 7 - Rashford %7 oy

  • 6 - Saka %8 oy

  • 5 - Arnold %10 oy

  • 4 - Rice %12 oy

  • 3 - Grealish %15 oy

  • 2 - Bellingham %17 oy

  • 1 - Palmer %19 oy

Peki bu 10 futbolcu arasında sence en yakışıklı isim kim?

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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