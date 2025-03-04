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Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız 11 Futbol Bilgisi

Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız 11 Futbol Bilgisi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.03.2025 - 23:44

Futbolun en büyük efsanelerini, en kritik anlarını ve unutulmaz hikayelerini biliyor olabilirsiniz. Ama emin olun, aşağıdaki bilgiler sizi gerçekten şaşırtacak! İşte futbol dünyasının en ilginç ve az bilinen 11 gerçeği.

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1. İki farklı ülkenin milli takımıyla Dünya Kupası Finali oynayan tek futbolcu Luis Monti

1. İki farklı ülkenin milli takımıyla Dünya Kupası Finali oynayan tek futbolcu Luis Monti

Arjantinli asıllı oyuncu Luis Monti, 1930’da Arjantin, 1934’te ise İtalya adına Dünya Kupası Finali'nde sahaya çıktı. İtalya ile kupaya uzandı. Boca forması altındaki performansı onu Arjantin Milli Takımı'na kadar yükseltti fakat 1931'de Juventus'a transfer olunca İtalya vatandaşlığına geçti.

2. 149-0 bitten maç

2. 149-0 bitten maç

2002 yılında Madagaskar takımı Stade Olympique de L’Emyrne, AS Adema ile kozlarını paylaşacağı mücadelede hakemi protesto etme kararı aldı. Futbolcular, 149 kez topu kendi ağlarına yolladı. Tepkinin sebebi, daha önce iki takımın karşı karşıya geldiği play-off maçında verilen kritik penaltı düdüğü ile kaçan şampiyonluk.

3. Maradona'nın golündeki top 2 milyon sterline satıldı

3. Maradona'nın golündeki top 2 milyon sterline satıldı

Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı attığı ve futbol tarihine 'Tanrı'nın eli' olarak geçen efsanevi goldeki top, Londra’daki bir açık artırmada 2 milyon sterline alıcı buldu.

4. 131 golle tarihin en golcü kalecisi Rogerio Ceni

4. 131 golle tarihin en golcü kalecisi Rogerio Ceni

Brezilyalı file bekçisi, profesyonel kariyerine tam 131 gol sığdırmayı başardı. Serbest vuruş ve penaltılarda adeta bir forvet oyuncusu gibi hata yapmadı. 26 yıl Sao Paulo forması giydi, adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

5. Bir maçta tam 36 kırmız kart çıktı

5. Bir maçta tam 36 kırmız kart çıktı

2011’de Arjantin’de oynanan Claypole – Victoriano Arenas maçı, yeşil sahaların en gergin mücadelesi oldu. Hakem Damian Rubio, maç sonunda iki takım futbolcuları birbirine girince herkesi oyundan attı. Sahadaki 22 oyuncu ve yedek kulübelerindeki isimler kırmız kart gördü.

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6. Tarihin en fazla seyircili futbol karşılaşması: Brezilya - Uruguay finali

6. Tarihin en fazla seyircili futbol karşılaşması: Brezilya - Uruguay finali

1950 Dünya Kupası Finali'nde karşı karşıya gelen Güney Amerika ekiplerini tüm dünya izledi desek yeri. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Estadio De Maracana'nın ev sahipliği yaptığı kupa mücadelesini tribünden takip eden kişi sayısı 174 bin olarak kayıtlara geçti.

7. En hızlı hat-trick: 70 saniye

7. En hızlı hat-trick: 70 saniye

Bir karşılaşmada üç gole en kısa sürede ulaşan futbolcu, Alex Torr. 70 saniyeyle rekor kıran Torr, bu başarısını 2013 yılında İngiltere Amatör Ligi'nde Rawson Springs'in Wayne Gardner'ı konuk ettiği maçta elde etti. Karşılaşma, 7-1 bitti.

8. Messi, 17 Premier Lig ekibini geride bıraktı

8. Messi, 17 Premier Lig ekibini geride bıraktı

2011-2012 sezonunda Barça forması giyen Arjantinli efsane, LaLiga'da 50, Şampiyonlar Ligi'nde 14 gol atarak inanılmaz bir performans sergiledi. Diğer kulvarlar dahil edildiğinde ise sezonu 73 golle noktaladı. Bu sayı, o sezon City, United ve Arsenal haricindeki Premier Lig ekiplerinin ligde attıkları gol sayılarından daha fazlaydı.

9. En uzak mesafeden atılan golün sahibi bir kaleci

9. En uzak mesafeden atılan golün sahibi bir kaleci

İngiltere 4. Lig takımlarından Newport County'nin kalecisi Tom King, resmi bir maçta en uzak mesafeden gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Golü aut vuruşundan buldu. Mesafeyse 96,1 metreydi.

10. Sahaya yıldırım düştü 11 futbolcu öldü

10. Sahaya yıldırım düştü 11 futbolcu öldü

1998 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai Bölgesi'nde oynanan futbol müsabakasında sahaya yıldırım düşmesi sonucu 11 oyuncu hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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11. 17 yaşında Dünya Kupası kazanan biri var: Pele

11. 17 yaşında Dünya Kupası kazanan biri var: Pele

Brezilya ve İsveç arasında oynanan 1958 Dünya Kupası Finali'nde sahaya çıkan Pele, dev maçta iki gol atarak ülkesine kupayı getiren isimlerden biri oldu. 5-2 biten maç aynı zamanda turnuva tarihindeki finallerin en gollü maçı konumunda.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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