Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız 11 Futbol Bilgisi
Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız 11 Futbol Bilgisi
Futbolun en büyük efsanelerini, en kritik anlarını ve unutulmaz hikayelerini biliyor olabilirsiniz. Ama emin olun, aşağıdaki bilgiler sizi gerçekten şaşırtacak! İşte futbol dünyasının en ilginç ve az bilinen 11 gerçeği.
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1. İki farklı ülkenin milli takımıyla Dünya Kupası Finali oynayan tek futbolcu Luis Monti
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2. 149-0 bitten maç
3. Maradona'nın golündeki top 2 milyon sterline satıldı
4. 131 golle tarihin en golcü kalecisi Rogerio Ceni
5. Bir maçta tam 36 kırmız kart çıktı
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6. Tarihin en fazla seyircili futbol karşılaşması: Brezilya - Uruguay finali
7. En hızlı hat-trick: 70 saniye
8. Messi, 17 Premier Lig ekibini geride bıraktı
9. En uzak mesafeden atılan golün sahibi bir kaleci
10. Sahaya yıldırım düştü 11 futbolcu öldü
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11. 17 yaşında Dünya Kupası kazanan biri var: Pele
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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