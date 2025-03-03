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Futbolcuların Emeklilik Sonrası Halleri: Hep Sahada Gördük Peki Şimdi Nasıllar?

Futbolcuların Emeklilik Sonrası Halleri: Hep Sahada Gördük Peki Şimdi Nasıllar?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.03.2025 - 01:16

Futbol, sahada oynandığı kadar son düdükten sonra da devam eden bir yolculuk. Kimileri kariyerini teknik adam olarak sürdürüyor, kimileri futbol dünyasından tamamen koparak bambaşka bir alana yöneliyor. Peki, yeşil sahaların kahramanları, sporu bırakıp yaş alınca nasıl bir değişim yaşamış? Gelin hep birlikte bakalım.

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Adriano

Adriano

Inter formasıyla kariyerinin zirvesine çıkan Brezilyalı, 2016 yılında aldığı emeklilik kararı sonrası zaman zaman eski arkadaşlarıyla ve futbol etkinlikleriyle gündeme gelse de, ülkesinde genellikle gözlerden uzak bir şekilde yaşamına devam ediyor.

Rio Ferdinand

Rio Ferdinand

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden biri. Manchester United’ın tarihi başarılarında yer alan yıldız savunmacı, şu anda yorumculuk yapıyor. Bir dönem boksa merak saldı fakat bu tutkusunu profesyonel kariyere dönüştürmedi.

Fernando Torres

Fernando Torres

'El Nino' lakabıyla efsaneleşen İspanyol forvet, hızı, bitiriciliği ve estetik golleriyle herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. Atletico Madrid’de yıldızlaştı, Liverpool’da zirveye çıktı ve Chelsea’de Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. İspanya Milli Takımı’yla da Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Şu anda Atletico Madrid’in altyapı antrenörü olarak genç yeteneklere rehberlik ediyor.

David Beckham

David Beckham

Eşsiz frikikleri ve saha dışındaki şıklığıyla her zaman dikkat çekici olan İngiliz futbolcu, adını Manchester United ve Real Madrid'in unutulmaz oyuncuları arasına yazdırdı. MLS'te kariyerini noktaladı. Emekliliğinden sonra da futboldan kopmadı. Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'nin sahibi.

Wayne Rooney

Wayne Rooney

Manchester United'ın en golcü futbolcusu olan İngiliz forvet, güçlü fiziğiyle Premier League'e damga vurdu. Futbolu bırakınca teknik direktörlüğe soyundu ama hiçbir beklentisi gerçekleşmedi. Derby County, DC United, Birmingham City, Plymouth ile başarılı olamadı, kulüpsüz kaldı.

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Kaka

Kaka

Brezilya futbolunun altın çocuklarından. Milan’daki muhteşem performansıyla 2007'de Ballon d’Or kazandı. Teknik becerisi, hızı ve zarif oyun tarzıyla izleyenleri büyüledi. FIFA elçisi olarak görev yapıyor.

Samir Nasri

Samir Nasri

Arsenal ve Manchester City formalarıyla bir dönem İngiltere'nin en çok konuşulan futbolcuları arasındaydı. Yolu Türkiye'ye de düştü. 2017'de Antalyaspor forması giydi. Şimdiyse gözlerden çok uzakta.

Guti

Guti

İspanya LaLiga'da tarihe geçen orta saha, 2011 yılına kadar altyapısından yetiştiği Real Madrid'de top koşturdu. Eflatun-beyazlı formaya veda ettikten sonra Beşiktaş'a geldi, bir sezon oynadı. 2012 Eylül'ünde 'bu kadar' dedi. Şimdilerde yorumculuk yapmakta.

Maldini

Maldini

Milan’daki kariyerinde önemli şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi zaferleri elde etti, defansif mükemmeliyetle tanındı. 2009'da yeşil sahalara veda eden İtalyan savunmacı, 2015'ten bu yana MLS'te yer alan Miami FC'nin sahibi.

Wesley Sneijder

Wesley Sneijder

2010 yılında Inter’le Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı ve aynı yıl Ballon d'Or'da en iyi 3 oyuncu arasına girdi. 2010 Dünya Kupası Finali'nde boy gösterirken Galatasaray'ın da tarihine geçti. Günümüzde futbol yorumcusu olarak karşımıza çıkıyor.

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Zidane

Zidane

98 Dünya Kupası'ndaki performansı onu zirveye çıkardı. Real Madrid'deki başarılarıyla unutulmaz isimler arasındaki yerini aldı. Futbolculuktan sonra teknik direktör olarak Madrid'e geri döndü. 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Şimdilerde sakin bir yaşamı var.

Luis Figo

Luis Figo

Saha içindeki liderliğiyle akıllarda kalan Figo, Barcelona, Real Madrid ve Inter gibi dev kulüplerde top koşturdu. Çalışkanlığıyla da adından söz ettiren Portekizli, artık Kaka gibi FIFA’nın üst düzey elçilerinden biri.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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