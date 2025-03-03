Futbolcuların Emeklilik Sonrası Halleri: Hep Sahada Gördük Peki Şimdi Nasıllar?
Futbolcuların Emeklilik Sonrası Halleri: Hep Sahada Gördük Peki Şimdi Nasıllar?
Futbol, sahada oynandığı kadar son düdükten sonra da devam eden bir yolculuk. Kimileri kariyerini teknik adam olarak sürdürüyor, kimileri futbol dünyasından tamamen koparak bambaşka bir alana yöneliyor. Peki, yeşil sahaların kahramanları, sporu bırakıp yaş alınca nasıl bir değişim yaşamış? Gelin hep birlikte bakalım.
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Fernando Torres
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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