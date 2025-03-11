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Galatasaray Taraftarından Didier Drogba'nın Doğum Gününün Kutlanmamasına Tepkiler

Galatasaray Taraftarından Didier Drogba'nın Doğum Gününün Kutlanmamasına Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.03.2025 - 22:50

Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymiş yıldız golcüsü Didier Drogba'nın doğum gününü bu sene kutlamadı. Alınan karar, taraftarları ikiye böldü. Sosyal medyada konuya dair öne çıkan paylaşımlarda Drogba'ya tepki gösterenler de var, tepki gösterenleri eleştirenler de.

Olayın nasıl geliştiğini burada anlatmıştık 👇

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Peki taraftarlar ne diyor?

Peki taraftarlar ne diyor?
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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