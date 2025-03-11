Galatasaray Taraftarından Didier Drogba'nın Doğum Gününün Kutlanmamasına Tepkiler
Galatasaray Taraftarından Didier Drogba'nın Doğum Gününün Kutlanmamasına Tepkiler
Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymiş yıldız golcüsü Didier Drogba'nın doğum gününü bu sene kutlamadı. Alınan karar, taraftarları ikiye böldü. Sosyal medyada konuya dair öne çıkan paylaşımlarda Drogba'ya tepki gösterenler de var, tepki gösterenleri eleştirenler de.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki taraftarlar ne diyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın