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Pasaportuna El Koyulmuştu: Gazeteci İsmail Saymaz’dan “Adalet” Çağrısı

Pasaportuna El Koyulmuştu: Gazeteci İsmail Saymaz’dan “Adalet” Çağrısı

İsmail Saymaz
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 20:35

Gazeteci İsmail Saymaz’ın geçtiğimiz günlerde tatil için yurt dışına gitmek için geldiği havaalanında pasaportuna el koyulmuştu. Saymaz, bugün hakkında açılan soruşturmada gizlilik kararı olduğu için avukatlarının karara itiraz etmesine hak tanınmadığını açıkladı.

İsmail Saymaz, “Yargıya karşı adalet arıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Gazeteci İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde hakkında yurt dışına çıkma cezası verilediğini açıklamıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde hakkında yurt dışına çıkma cezası verilediğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsmail Saymaz,  “Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu.” ifadelerini kullanmıştı. 

İsmail Saymaz eğer kaçacak olsaydı çok önceden yurt dışından dönmeme imkanı olduğunu da sözlerine eklemişti.

Gazeteci Saymaz’ın hakkındaki soruşturmada gizlilik kararı olduğunu da açıkladı.

Gazeteci Saymaz’ın hakkındaki soruşturmada gizlilik kararı olduğunu da açıkladı.

Bugün 2 avukatının adliyeye giderek karara itiraz etmek istediğini söyleyen İsmail Saymaz, alınan yurt dışına çıkış yasağı kararının avukatlarına verilmediğini söyledi.

Avukatların savcıya verdiği itiraz dilekçesi de kabul edilmemiş.

İsmail Saymaz, “Benim suçum nedir? Söylenmiyor. Yoksa bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor? Trollerin bildiği, fakat bizden gizlenen bir soruşturma yürütülüyor. Yargıya karşı adalet arıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz’ın açıklaması 👇

İsmail Saymaz’ın açıklaması 👇
twitter.com

'Bana yapılan hukuksuzluk katmerlenerek artıyor.

Tarihimizde benzeri olmayan bir hukuk tanımazlıkla karşı karşıyayım.

Malum, ifadem bile alınmadan hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konmuş, pasaportum elimden alınmıştı.

Bugün sabah avukatlarım Aslı Kazan ve Serdar Laçin, karara itiraz için İstanbul Adliyesi’ne gittiler.

Savcılıkta, dosyaya erişimin hakimlik kararıyla kısıtlandığını öğrendiler.

İtiraz etmek için kısıtlama ve yurt dışına çıkış kararlarından örnek istediler.

Ne var ki bu kararlar bize verilmedi ve gösterilmedi.

Oysa kararlar ve tutanaklar CMK’nın 153/3 maddesine göre gizlilik kapsamında değildir. Kanunen bize verilmesi gerekir.

Biz örneği verilmeyen, içeriği gösterilmeyen kararlara nasıl itiraz edebiliriz?

Avukatlarım ikinci bir dilekçe vererek, savcıyla görüştü. Savcılık ikinci dilekçemize işlem yapmayı da kabul etmedi.

Ayrıca bugün, yarın, en kısa zamanda ifade vermeye hazır olduğumu bildirdiğimiz halde “gelin” denilmedi.

Benim suçum nedir?

Söylenmiyor.

Yoksa bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor?

Trollerin bildiği, fakat bizden gizlenen bir soruşturma yürütülüyor.

Yargıya karşı adalet arıyoruz.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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