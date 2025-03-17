Pasaportuna El Koyulmuştu: Gazeteci İsmail Saymaz’dan “Adalet” Çağrısı
Pasaportuna El Koyulmuştu: Gazeteci İsmail Saymaz’dan “Adalet” Çağrısı
Gazeteci İsmail Saymaz’ın geçtiğimiz günlerde tatil için yurt dışına gitmek için geldiği havaalanında pasaportuna el koyulmuştu. Saymaz, bugün hakkında açılan soruşturmada gizlilik kararı olduğu için avukatlarının karara itiraz etmesine hak tanınmadığını açıkladı.
İsmail Saymaz, “Yargıya karşı adalet arıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Gazeteci İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde hakkında yurt dışına çıkma cezası verilediğini açıklamıştı.
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Gazeteci Saymaz’ın hakkındaki soruşturmada gizlilik kararı olduğunu da açıkladı.
İsmail Saymaz’ın açıklaması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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