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Sendika İle Sözleşme İmzalandı: Bayer Türk Kimya İşçileri Yaklaşık 5 Asgari Ücret Maaş Alacak

Sendika İle Sözleşme İmzalandı: Bayer Türk Kimya İşçileri Yaklaşık 5 Asgari Ücret Maaş Alacak

Kocaeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 18:26

Almanya’nın Bayer firmasının Türkiye’deki şirketi Bayer Türk Kimya ile Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre fabrikada çalışan işçilerin maaşları 102 bin TL'ye, sosyal haklar dahil toplam gelir ise 176 bin TL'ye yükseldi.

2 yıl boyunca geçerli olacak toplu iş sözleşmesiyle birlikte işçileri yaklaşık 5 asgari ücret kazanmış olacak.

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Kocaeli’de bulunan Bayer Türk Kimya’da işçilere ödenecek ücret sosyal medyada gündem oldu.

Kocaeli’de bulunan Bayer Türk Kimya’da işçilere ödenecek ücret sosyal medyada gündem oldu.

Şirket ile Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

İmzalanan sözleşmeye göre, işçilerin çıplak maaşları ortalama 102 bin TL’ye, sosyal haklarla birlikte toplam gelirleri ise 176 bin TL’ye yükseldi.

Kocaeli Gazetesi’nde yer alan habere göre, fabrika işçilerinin aylık maaşı yaklaşık 5 asgari ücrete denk oluyor.

Kocaeli Gazetesi’nde yer alan habere göre, fabrika işçilerinin aylık maaşı yaklaşık 5 asgari ücrete denk oluyor.

Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, yapılan anlaşmanın işçi haklarını gözeterek hazırlandığını belirterek sözleşmenin sendika açısından stratejik öneme sahip olduğunu ve işçilerin refah seviyesini artıracağını ifade etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bozkurt

Sendika olmasa da bu maaşı alırlardı.