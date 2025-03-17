Küçük Çocuğuna Sigara ve İlaç İçirip Kayda Almıştı: Anneye 2 Yıl 4 Ay Hapis Cezası
Küçük Çocuğuna Sigara ve İlaç İçirip Kayda Almıştı: Anneye 2 Yıl 4 Ay Hapis Cezası
Öznür Ö. isimli kadın evlilik dışı dünyaya getirdiği 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve ilaç içirdiği görüntüleri cep telefonu ile kayda almıştı. Çocuğun İngiltere’de yaşayan babasının şikayeti üzerine gözaltına alınan Öznür Ö. önce tutuklanmış sonrasında da ise tutuksuz yargılanmaya başlamıştı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında Öznür Ö., 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 1 yıl 11 ay, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis ve 41 gün karşılığı 2 bin 50 TL cezaya çarptırdı.
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İddiaya göre, Turgut Ö. ile Öznur Ö., bir yıl birlikte yaşadıktan sonra ayrılmıştı.
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“Ne sen ne ben. Artık yaşamayalım”
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Öznür Ö, videoları babasının internette yaydığını ifade etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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