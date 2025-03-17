onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Küçük Çocuğuna Sigara ve İlaç İçirip Kayda Almıştı: Anneye 2 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Küçük Çocuğuna Sigara ve İlaç İçirip Kayda Almıştı: Anneye 2 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 16:22

Öznür Ö. isimli kadın evlilik dışı dünyaya getirdiği 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve ilaç içirdiği görüntüleri cep telefonu ile kayda almıştı. Çocuğun İngiltere’de yaşayan babasının şikayeti üzerine gözaltına alınan Öznür Ö. önce tutuklanmış sonrasında da ise tutuksuz yargılanmaya başlamıştı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında Öznür Ö., 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 1 yıl 11 ay, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis ve 41 gün karşılığı 2 bin 50 TL cezaya çarptırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İddiaya göre, Turgut Ö. ile Öznur Ö., bir yıl birlikte yaşadıktan sonra ayrılmıştı.

İddiaya göre, Turgut Ö. ile Öznur Ö., bir yıl birlikte yaşadıktan sonra ayrılmıştı.

Öznür Ö. ayrılık sonrasında Hatay’daki ailesinin yanına döndü. Turgut Ö., yurt dışındayken kendisine, Öznur Ö.'nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiği söylendi. Öznur Ö.'nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran 2021’de Öznur Ö.'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öznur Ö. tutuklandı. Annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı. Tutukluluk sonrası Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlu Y.T.'yi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Öznur Ö. tahliyesini talep etti. Talebi kabul edilen Öznur Ö., tahliye edildi.

“Ne sen ne ben. Artık yaşamayalım”

“Ne sen ne ben. Artık yaşamayalım”

3 yaşındaki oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiğine yönelik cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler de ortaya çıktı.

Ayrıca hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.'nün ilaçları eline alıp oğluna, 'Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç' dediği görüldü.

Görüntüler 👇

Öznür Ö, videoları babasının internette yaydığını ifade etti.

Öznür Ö, videoları babasının internette yaydığını ifade etti.

Öznur Ö., 'Turgut'tan şiddet gördüğüm için ayrılmak istedim. Kendi barışmak istediği için ben kabul etmeyince, videoları internette yaydı. Videoları kaldırmasını söyledim. Kaldırmayınca ‘intihar ederim’ dedim. O da bana ‘Sen çocuğuna kıyamazsın’ dedi. Kullandığım ilacın içindeki hapları çıkarıp yerine mercimek taneleri koydum. Videoda sanki bunlar ilaçmış gibi intihar edeceğiz, şeklinde video çektim. Ben çocuğuma zarar vermek istemedim. Hastanede zaten ilaç içmediğim tespit edildi. Turgut videoları kaldırsın, diye böyle bir şey yaptım. Çocuğumun elindeki sigaralı videoyu ben çekmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, sanık Öznur Ö.'yü, 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 1 yıl 11 ay, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis ve 41 gün karşılığı 2 bin 50 TL cezaya çarptırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın