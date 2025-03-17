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Devlet Bahçeli Beykoz Kavacık Muhtarına Teşekkür Telefonu Açtı

Devlet Bahçeli Beykoz Kavacık Muhtarına Teşekkür Telefonu Açtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.03.2025 - 15:12

6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun süredir gözlerden ırak. Gündeme dair yazılı açıklamalarda bulunan Bahçeli’nin evinde iyileşme süreci yaşadığı ve gündemi sıkı takip ettiği MHP kaynakları tarafından belirtiliyor. Kameralardan uzak olan Bahçeli, ziyaretçi kabul etmezken telefonla görüşmelerini sağlıyor. İlk olarak Öcalan’ın çağrısı ardından DEM Partilileri telefon yağmuruna tutan Bahçeli’nin son “Alo”su ise Beykoz Kavacık Muhtarı Yasemin Şahin’e oldu. 

Bahçeli, adının verildiği sağlık ocağı için muhtar Şahin’i telefonla arayarak teşekkür etti.

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İstanbul’da Beykoz’a bağlı Kavacık Mahallesi’nde sağlık ocağına Devlet Bahçeli ismi verildi.

İstanbul’da Beykoz’a bağlı Kavacık Mahallesi’nde sağlık ocağına Devlet Bahçeli ismi verildi.

Kavacık Mahallesi’nde bulunan 6 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne Devlet Bahçeli ismi verildi. 

MHP’nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda “Kavacık Sağlık Ocağı’nın temelinden hizmete alınmasına dek büyük emekleri bulunan Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekîlimiz Sayın @UlviYonter Bey’e komşularımız adına şükrânlarımızı arz ederiz. Devlet Bahçeli Sağlık Ocağı hayırlı olsun' denildi.

Beykoz Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu açtı.

Beykoz Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu açtı.

Bahçeli'nin iyileşme süreci devam ederken telefon trafiği sosyal medyada goygoycuların diline düşmüştü. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı ardından DEM Partililerle yoğun telefon trafiğine giren Bahçeli, Selahattin Demirtaş'tan Yılmaz Erdoğan'a kadar pek çok ismi telefonla arayarak teşekkür etmişti. Şimdi ise MHP lideri Devlet Bahçeli Kavacık Mahalle Muhtarı Yasemin Şahin’e “Teşekkür” telefonu açtı. Bu telefon elbette goygoycuların yine diline düştü. 

(Fotoğraf: Arviş)

İşte o yorumlardan bazıları 👇

Bu içeriğimizde goygoycuların kahkaha attıran yorumlarını görebilirsiniz 👇 👀

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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