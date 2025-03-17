Devlet Bahçeli Beykoz Kavacık Muhtarına Teşekkür Telefonu Açtı

6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun süredir gözlerden ırak. Gündeme dair yazılı açıklamalarda bulunan Bahçeli’nin evinde iyileşme süreci yaşadığı ve gündemi sıkı takip ettiği MHP kaynakları tarafından belirtiliyor. Kameralardan uzak olan Bahçeli, ziyaretçi kabul etmezken telefonla görüşmelerini sağlıyor. İlk olarak Öcalan’ın çağrısı ardından DEM Partilileri telefon yağmuruna tutan Bahçeli’nin son “Alo”su ise Beykoz Kavacık Muhtarı Yasemin Şahin’e oldu.

Bahçeli, adının verildiği sağlık ocağı için muhtar Şahin’i telefonla arayarak teşekkür etti.