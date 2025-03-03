Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş Görüşmesinin Perde Arkası: MHP Liderinden “Mutlu Oldum” Telefonu
Türkiye yeni bir barış sürecine doğru ilerliyor. Hükümet ve PKK kanadından yapılan açıklamalar barış sürecine dair umutları artırırken her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığı ortaya çıktı.
Karar’dan Yıldıray Oğur yazısında Başak Demirtaş’ın İstanbul’da ameliyat olduğunu ve Selahattin Demirtaş’ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izniyle İstanbul’a gelerek eşinin yanında olduğunu ileri sürdü.
Öte yandan PKK ile yeni sürecin başlamasında başrolde bulunan MHP Genel Başkanı’nın DEM Partili Ahmet Türk’e Öcalan’ın çağrısının ardından telefon ettiği öğrenildi. Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Ahmet Türk, Bahçeli’nin “Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum” dediğini aktardı.
Türkiye’de yeni barış süreci hiç şüphesiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te Öcalan’a yaptığı çağrıyla başladı.
DEM Parti’nin 27 Şubat Perşembe günü Öcalan’ın çağrısını okumasından hemen sonra Bahçeli, DEM Partili Tuncer Bakırhan’ı telefonla aradı.
Bahçeli’den DEM Partili Ahmet Türk’e “Çok mutlu oldum” telefonu.
Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş görüşmesinin perde arkası.
“Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izniyle ameliyat olan eşi Başak Demirtaş’ı İstanbul’da ziyaret etti" iddiası
"Bahçeli'den Demirtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu."
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan’ın çağrısının ardından dikkat çeken Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan ifadeleri.
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