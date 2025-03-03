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Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş Görüşmesinin Perde Arkası: MHP Liderinden “Mutlu Oldum” Telefonu

Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş Görüşmesinin Perde Arkası: MHP Liderinden “Mutlu Oldum” Telefonu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.03.2025 - 12:19

Türkiye yeni bir barış sürecine doğru ilerliyor. Hükümet ve PKK kanadından yapılan açıklamalar barış sürecine dair umutları artırırken her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığı ortaya çıktı. 

Karar’dan Yıldıray Oğur yazısında Başak Demirtaş’ın İstanbul’da ameliyat olduğunu ve Selahattin Demirtaş’ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izniyle İstanbul’a gelerek eşinin yanında olduğunu ileri sürdü.  

Öte yandan PKK ile yeni sürecin başlamasında başrolde bulunan MHP Genel Başkanı’nın DEM Partili Ahmet Türk’e Öcalan’ın çağrısının ardından telefon ettiği öğrenildi. Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Ahmet Türk, Bahçeli’nin  “Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum” dediğini aktardı.

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Türkiye’de yeni barış süreci hiç şüphesiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te Öcalan’a yaptığı çağrıyla başladı.

Türkiye’de yeni barış süreci hiç şüphesiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te Öcalan’a yaptığı çağrıyla başladı.

Bahçeli, tarihe geçecek bir açıklama yapmış ve şunları demişti:

“Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.”

Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısından bir gün sonra Bahçeli’den süreç mesajlı Ramazan paylaşımı.

DEM Parti’nin 27 Şubat Perşembe günü Öcalan’ın çağrısını okumasından hemen sonra Bahçeli, DEM Partili Tuncer Bakırhan’ı telefonla aradı.

DEM Parti’nin 27 Şubat Perşembe günü Öcalan’ın çağrısını okumasından hemen sonra Bahçeli, DEM Partili Tuncer Bakırhan’ı telefonla aradı.

Bakırhan Bahçeli'nin 'Ben durduğum yerdeyim, demokrasi için ne gerekiyorsa buradayım' ifadelerini kullandığını dile getirdi.

Bahçeli’den DEM Partili Ahmet Türk’e “Çok mutlu oldum” telefonu.

Bahçeli’den DEM Partili Ahmet Türk’e “Çok mutlu oldum” telefonu.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Ahmet Türk, Bahçeli’den telefon aldığını anlattı. Bahçeli, Türk'e “‘Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum' dedi. 

Kaynak

Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş görüşmesinin perde arkası.

Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş görüşmesinin perde arkası.

Bahçeli’nin aradığı bir diğer isim ise Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş.

Karar yazarı Yıldıray Oğur, bu görüşmenin perde arkasını yazdı. 

Kaynak

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“Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izniyle ameliyat olan eşi Başak Demirtaş’ı İstanbul’da ziyaret etti" iddiası

“Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izniyle ameliyat olan eşi Başak Demirtaş’ı İstanbul’da ziyaret etti" iddiası

Başak Demirtaş 1 Mart günü ameliyat oldu. İddialara göre Selahattin Demirtaş, eşinin yanında olmak için Adalet Bakanlığı’ndan izin aldı. Yıldıray Oğur, bu izin talebinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittiğini; Erdoğan'ın izin verdiğini öne sürdü. İzinle Selahattin Demirtaş, Edirne’den İstanbul’a geldi.

"Bahçeli'den Demirtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu."

"Bahçeli'den Demirtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu."

Bu sırada Bahçeli'nin, Selahattin Demirtaş'ı telefonla arayarak 'Geçmiş olsun' dediği ileri sürüldü. Bahçeli'nin aynı zamanda Demirtaş'a sürece desteği için de teşekkür ettiği belirtildi.

Selahattin Demirtaş'tan Öcalan’ın çağrısının ardından dikkat çeken Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan ifadeleri.

Selahattin Demirtaş'tan Öcalan’ın çağrısının ardından dikkat çeken Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan ifadeleri.

Selahattin Demirtaş, sürece dair Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’a “Üç lider” vurgusu yapmıştı.

Demirtaş, “Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Orta Doğu barışı, tarihi Kürt-Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım” demişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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