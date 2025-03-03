Abdülkadir Selvi Barış Sürecinin Yol Haritasını Yazdı: PKK Silah Bırakmazsa Ne Olacak?
Abdülkadir Selvi Barış Sürecinin Yol Haritasını Yazdı: PKK Silah Bırakmazsa Ne Olacak?
Türkiye özellikle son haftalarda oldukça sıcak bir gündemle karşı karşıya. MHP lideri Bahçeli’nin Öcalan’a çağrısı, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı, PKK’nın ateşkes ilan etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli tarafından olumlu açıklamalar yapılması hepsi birkaç gün içinde gerçekleşti.
Şimdi ise iktidarın sürece dair nasıl yol izleyeceği merak ediliyor. 'PKK silah bırakacak mı, silah bırakmazsa ne olacak?' soruları akıllarda yanıt beklerken Abdülkadir Selvi, Hürriyet’teki köşesinde bu soruların yanıtına dair iddialarda bulundu.
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Son birkaç günde Türkiye gündeminde yaşananların her biri tarihi nitelikte.
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PKK, 1 Mart'ta ateşkes ilan etti.
Bu adımlardan sonra hükümetin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
PKK silah bırakacak mı?
“Kandil silah bırakmazsa Öcalan’ın liderliğini yok saymış olurlar."
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Hükümetin yol haritası ne olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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