Abdülkadir Selvi Barış Sürecinin Yol Haritasını Yazdı: PKK Silah Bırakmazsa Ne Olacak?

Türkiye özellikle son haftalarda oldukça sıcak bir gündemle karşı karşıya. MHP lideri Bahçeli’nin Öcalan’a çağrısı, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı, PKK’nın ateşkes ilan etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli tarafından olumlu açıklamalar yapılması hepsi birkaç gün içinde gerçekleşti.

Şimdi ise iktidarın sürece dair nasıl yol izleyeceği merak ediliyor. 'PKK silah bırakacak mı, silah bırakmazsa ne olacak?' soruları akıllarda yanıt beklerken Abdülkadir Selvi, Hürriyet’teki köşesinde bu soruların yanıtına dair iddialarda bulundu.

Kaynak