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Abdülkadir Selvi Barış Sürecinin Yol Haritasını Yazdı: PKK Silah Bırakmazsa Ne Olacak?

Abdülkadir Selvi Barış Sürecinin Yol Haritasını Yazdı: PKK Silah Bırakmazsa Ne Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.03.2025 - 11:26

Türkiye özellikle son haftalarda oldukça sıcak bir gündemle karşı karşıya. MHP lideri Bahçeli’nin Öcalan’a çağrısı, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı, PKK’nın ateşkes ilan etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli tarafından olumlu açıklamalar yapılması hepsi birkaç gün içinde gerçekleşti. 

Şimdi ise iktidarın sürece dair nasıl yol izleyeceği merak ediliyor. 'PKK silah bırakacak mı, silah bırakmazsa ne olacak?' soruları akıllarda yanıt beklerken Abdülkadir Selvi, Hürriyet’teki köşesinde bu soruların yanıtına dair iddialarda bulundu.

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Son birkaç günde Türkiye gündeminde yaşananların her biri tarihi nitelikte.

Son birkaç günde Türkiye gündeminde yaşananların her biri tarihi nitelikte.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te partisinin grup toplantısında Öcalan'a yaptığı çağrı, 27 Şubat Perşembe günü Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısıyla başka bir aşamaya geçti. Ardından PKK ise ateşkes ilan etti.

PKK, 1 Mart'ta ateşkes ilan etti.

PKK, 1 Mart'ta ateşkes ilan etti.

PKK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

'Bu temelde sorumluluk hepimizindir; herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır. “Önder Apo’nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz.'

Bu adımlardan sonra hükümetin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Bu adımlardan sonra hükümetin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Abdülkadir Selvi, Hürriyet’teki köşesinde hükümetin yol haritasına dair çeşitli iddialarda bulundu.

Kaynak

PKK silah bırakacak mı?

PKK silah bırakacak mı?

Abdülkadir Selvi, Öcalan’ın çağrı yaptıktan sonra Kandil’in silah bırakmayacağını, oyalayacağını düşünenler olduğunu ifade ederken bir başka endişenin de ABD, İsrail ve İran’ın izin vermeyeceğine dair olduğunu belirtti.

“Kandil silah bırakmazsa Öcalan’ın liderliğini yok saymış olurlar."

“Kandil silah bırakmazsa Öcalan’ın liderliğini yok saymış olurlar."

Selvi, Kandil’in silah bırakmadığı takdirde Öcalan’ın şu ifadeleri kullanabileceğini kaydetti:

“Öcalan’ın ‘Bu Kandil, ABD-İsrail projesidir. Bu PKK benim PKK değildir, İsrail’in PKK’sıdır, İran’ın PKK’sıdır, ABD’nin PKK’sıdır’ diye açıklama yapması beklenebilir.” 

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Hükümetin yol haritası ne olacak?

Hükümetin yol haritası ne olacak?

Selvi, iktidarın yol haritasını ise 5 maddeyle açıkladı:

'1- İki ya da üç ay izleme süreci olacak.

2- Kandil’in silah bırakma kararı alması durumunda kurulacak mekanizmalar.

3- PKK silah bırakma kararı aldığı zaman örgüt yöneticileri ne olacak? Silahlar hangi ülkede, nereye teslim edilecek? Bunların mekanizmaları oluşturulacak.

4- Türkiye’de ilgili kurumlara, Irak’ta Türkiye ve Irak yönetiminin denetimi ve kontrolu altında Irak devletine, Suriye’de ise Suriye ve Türkiye’nin kontrolü altında Suriye’de belirlenen yerlere silahlar bırakılacak.

5- Kırmızı kategoride aranan ve sayıları 30-40 civarında olan lider kadrodaki isimler Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karasu gibi lider kadronun ikili-üçlü olarak üçüncü ülkelere geçişi... Üçüncü ülkelere gidemeyenlerin Irak’ın belirlenmiş yerlerinde kalmaları...'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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