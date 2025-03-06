Devlet Bahçeli'nin Yoğun Telefon Trafiğini Diline Dolayan Kişiler

Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024'te PKK elebaşına grup toplantısı üzerinden bir çağrı yapmış, heyetlerin toplanması, partiler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki görüşmeler derken günümüze kadar süren ve ikinci süreç olarak da adlandırılan açılımın başlamasına neden olmuştu.

Sağlık sorunları hakkında onlarca spekülasyon çıkan ve günlerdir görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı, Abdullah Öcalan'ın kendi örgütüne silahları bırakın çağrısının öncesinde ve sonrasında DEM Parti ve partiye yakın kişileri arayarak yoğun bir telefon trafiğine girmişti. Tabii işin siyasi realitesinin dışında olayın sosyal medyada konuşulması da cabası.