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Devlet Bahçeli'nin Yoğun Telefon Trafiğini Diline Dolayan Kişiler

Devlet Bahçeli'nin Yoğun Telefon Trafiğini Diline Dolayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.03.2025 - 13:12

Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024'te PKK elebaşına grup toplantısı üzerinden bir çağrı yapmış, heyetlerin toplanması, partiler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki görüşmeler derken günümüze kadar süren ve ikinci süreç olarak da adlandırılan açılımın başlamasına neden olmuştu.

Sağlık sorunları hakkında onlarca spekülasyon çıkan ve günlerdir görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı, Abdullah Öcalan'ın kendi örgütüne silahları bırakın çağrısının öncesinde ve sonrasında DEM Parti ve partiye yakın kişileri arayarak yoğun bir telefon trafiğine girmişti. Tabii işin siyasi realitesinin dışında olayın sosyal medyada konuşulması da cabası.

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Devlet Bahçeli'nin eşi operasyon geçiren Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Yılmaz Erdoğan gibi isimleri araması dikkat çekmişti.

Devlet Bahçeli'nin eşi operasyon geçiren Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Yılmaz Erdoğan gibi isimleri araması dikkat çekmişti.

Pek çok gazetecinin aktardığına göre MHP lideri yoğun bir telefon trafiği yaşıyor. Bu da sosyal medyaya mizah olarak sirayet ediyor.

Bakalım kim ne demiş?

Bakalım kim ne demiş?
twitter.com

Başka liderleri aradığı da konuşuldu.

Başka liderleri aradığı da konuşuldu.
twitter.com

Diyalog yazanlar oldu.

Diyalog yazanlar oldu.
twitter.com

Yapay zeka da kullanıldı.

Yapay zeka da kullanıldı.
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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