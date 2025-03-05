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Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.03.2025 - 18:00

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım en çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 😇

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Son günlerin viral kesitine gelen en iyi yazı!

Bazıları realisttir.

Bazıları realisttir.
twitter.com

Zengin bu tadı bilmez ki...

Kadim bir gelenekti...

Kadim bir gelenekti...
twitter.com
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🤔

🤔
twitter.com

Şöyle emojiler lazım.

Şöyle emojiler lazım.
twitter.com

Yazık o ekrana...

Yazık o ekrana...
twitter.com

Milyonlarca kişi tek soru!

Milyonlarca kişi tek soru!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Hiç mi can çektirmez arkadaş?

Hiç mi can çektirmez arkadaş?
twitter.com

Anti tulumbacılık da son zamanların popüler akımlarından.

Anti tulumbacılık da son zamanların popüler akımlarından.
twitter.com

Şöyle bir dua da geldi.

Şöyle bir dua da geldi.
twitter.com

Mallık değil tecrübe diyelim.

Mallık değil tecrübe diyelim.
twitter.com

Kapatalım...

Kapatalım...
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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