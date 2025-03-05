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Çayın Abartıldığını Düşünen Twitter Kullanıcısına Çaykoliklerden Komik Tepkiler

Çayın Abartıldığını Düşünen Twitter Kullanıcısına Çaykoliklerden Komik Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.03.2025 - 10:45

Ülkemizdeki çay kültürünü, çaya olan tutkuyu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Üstüne deyimler atasözleri olan bu bitkinin herkes için yeri ayrı. Zaten raporlar da çayı ne kadar tükettiğimizi gösteriyor. Ancak bu kadar sevilen bir içecek abartılıyor mu diye düşünenler de var elbet. Böyle bir soru soruldu ve çayın abartılmadığına dair birbirinden enteresan yanıtlar geldi.

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Tepki çeken paylaşım şöyle;

Tepki çeken paylaşım şöyle;
twitter.com

Çektiği tepkiler de böyle;

Çektiği tepkiler de böyle;
twitter.com

Besin zincirinin tepesine koyan da var.

Besin zincirinin tepesine koyan da var.
twitter.com

Yemini olan da.

Yemini olan da.
twitter.com

Kişiliğini etkileyen de...

Kişiliğini etkileyen de...
twitter.com
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Meşhur internet memelerini tekrar gün yüzüne çıkaran da...

Meşhur internet memelerini tekrar gün yüzüne çıkaran da...
twitter.com

Bağlar çok güçlü...

Bağlar çok güçlü...
twitter.com

Kafayı takmasına bakar...

Kalın belli mi?

Kalın belli mi?
twitter.com

👇

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Yuh!

Yuh!
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👇
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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