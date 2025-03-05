Çayın Abartıldığını Düşünen Twitter Kullanıcısına Çaykoliklerden Komik Tepkiler

Ülkemizdeki çay kültürünü, çaya olan tutkuyu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Üstüne deyimler atasözleri olan bu bitkinin herkes için yeri ayrı. Zaten raporlar da çayı ne kadar tükettiğimizi gösteriyor. Ancak bu kadar sevilen bir içecek abartılıyor mu diye düşünenler de var elbet. Böyle bir soru soruldu ve çayın abartılmadığına dair birbirinden enteresan yanıtlar geldi.