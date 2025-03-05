Çayın Abartıldığını Düşünen Twitter Kullanıcısına Çaykoliklerden Komik Tepkiler
Çayın Abartıldığını Düşünen Twitter Kullanıcısına Çaykoliklerden Komik Tepkiler
Ülkemizdeki çay kültürünü, çaya olan tutkuyu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Üstüne deyimler atasözleri olan bu bitkinin herkes için yeri ayrı. Zaten raporlar da çayı ne kadar tükettiğimizi gösteriyor. Ancak bu kadar sevilen bir içecek abartılıyor mu diye düşünenler de var elbet. Böyle bir soru soruldu ve çayın abartılmadığına dair birbirinden enteresan yanıtlar geldi.
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Tepki çeken paylaşım şöyle;
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Çektiği tepkiler de böyle;
Besin zincirinin tepesine koyan da var.
Yemini olan da.
Kişiliğini etkileyen de...
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Meşhur internet memelerini tekrar gün yüzüne çıkaran da...
Bağlar çok güçlü...
Kalın belli mi?
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Yuh!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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