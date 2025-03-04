Öğrenci İşleri Bakışından Sahurda Suyu Abartanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Öğrenci İşleri Bakışından Sahurda Suyu Abartanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım bugünün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Maziye bir bakış atanlar...
Küçük bir hayat dersi...
Çok iyi ortam!
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O bakış!
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Bazı kahramanlar pelerin takmaz.
Beyne uyarı gitmiş bile.
Anlamazdın.
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Yarın görüşmek üzere 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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