Engin Polat'ın Sürekli Gözaltına Alınmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler
Engin Polat'ın Sürekli Gözaltına Alınmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler
Ultra lüks hayat, cezaevi süreci, haklarındaki suçlamalar derken Dilan Polat ve Engin Polat birkaç sene içinde ülkenin açık ara en çok tartışılan magazin figürleri haline geldi. Geçtiğimiz gün beraberindekilerle birlikte çektiği videodan dolayı uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan Engin Polat'a bir şok da Dilan Polat'tan gelmişti. Dilan Polat ayrılık kararını açıkladı. Herkese ve her şeye zarar verdiğinden dolayı kendine kızdı. Bu olaylar silsilesi de goygoycuların diline düştü.
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Vergi kaçırma, kara para aklama ve illegal bahis gibi suçlamalarla cezaevine gönderilen Polatlar geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti.
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Sosyal medya bağımlılığı da ilginç.
İntihar temalı açıklama da yine bir story olarak geldi.
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Daha farklı paylaşımlar da var.
Kendi aşk hayatıyla kıyaslayan oldu.
Avukatlar bu kadar gitmiyor adliyeye.
Şöyle de bir durum var.
Hep bu akıllı telefonlar...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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