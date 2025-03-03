Engin Polat'ın Sürekli Gözaltına Alınmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Ultra lüks hayat, cezaevi süreci, haklarındaki suçlamalar derken Dilan Polat ve Engin Polat birkaç sene içinde ülkenin açık ara en çok tartışılan magazin figürleri haline geldi. Geçtiğimiz gün beraberindekilerle birlikte çektiği videodan dolayı uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan Engin Polat'a bir şok da Dilan Polat'tan gelmişti. Dilan Polat ayrılık kararını açıkladı. Herkese ve her şeye zarar verdiğinden dolayı kendine kızdı. Bu olaylar silsilesi de goygoycuların diline düştü.