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Engin Polat'ın Sürekli Gözaltına Alınmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Engin Polat'ın Sürekli Gözaltına Alınmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2025 - 13:44

Ultra lüks hayat, cezaevi süreci, haklarındaki suçlamalar derken Dilan Polat ve Engin Polat birkaç sene içinde ülkenin açık ara en çok tartışılan magazin figürleri haline geldi. Geçtiğimiz gün beraberindekilerle birlikte çektiği videodan dolayı uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan Engin Polat'a bir şok da Dilan Polat'tan gelmişti. Dilan Polat ayrılık kararını açıkladı. Herkese ve her şeye zarar verdiğinden dolayı kendine kızdı. Bu olaylar silsilesi de goygoycuların diline düştü.

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Vergi kaçırma, kara para aklama ve illegal bahis gibi suçlamalarla cezaevine gönderilen Polatlar geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti.

Vergi kaçırma, kara para aklama ve illegal bahis gibi suçlamalarla cezaevine gönderilen Polatlar geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti.

Bundan sonra da paylaşım gelmez, dikkat çekmezler denirken paylaşımlar hiç olmamış gibi gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün paylaşılan bu görüntülerden dolayı ünlü çift uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Olayı Twitter'ın mizahşörleri değerlendirdi.

Dilan Polat'ın sürekli eşinin başını belaya sokması da dillerdeydi.

Sosyal medya bağımlılığı da ilginç.

Sosyal medya bağımlılığı da ilginç.

İntihar temalı açıklama da yine bir story olarak geldi.

İntihar temalı açıklama da yine bir story olarak geldi.
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Daha farklı paylaşımlar da var.

Daha farklı paylaşımlar da var.
twitter.com

Kendi aşk hayatıyla kıyaslayan oldu.

Kendi aşk hayatıyla kıyaslayan oldu.
twitter.com

Avukatlar bu kadar gitmiyor adliyeye.

Avukatlar bu kadar gitmiyor adliyeye.
twitter.com

Şöyle de bir durum var.

Şöyle de bir durum var.
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Hep bu akıllı telefonlar...

Hep bu akıllı telefonlar...
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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