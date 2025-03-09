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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Telefon Trafiği: ‘Sürprizleri Devam Edecek’ İddiası

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Telefon Trafiği: ‘Sürprizleri Devam Edecek’ İddiası

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2025 - 09:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalar sonrasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Bahçeli’nin, Öcalan’ın açıklaması sonrasında sıkı bir telefon trafiğine girdiği ve Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve Yılmaz Erdoğan gibi isimlerle telefonda konuştuğu ortaya çıkmıştı. Gazeteci Nagehan Alçı, MHP kaynaklarına dayandırdığı haberinde Devlet Bahçeli’nin sürpriz görüşmelerinin devam edeceğini duyurdu.

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Devlet Bahçeli, İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı cevap bulmuş ve Öcalan “silah bırakma” açıklamasında bulunmuştu.

Devlet Bahçeli, İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı cevap bulmuş ve Öcalan “silah bırakma” açıklamasında bulunmuştu.

Öcalan mektubunda, “Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” demişti.

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç ile ilgili telefon trafiğine girmişti.

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç ile ilgili telefon trafiğine girmişti.

Bahçeli, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı eşinin rahatsızlığı nedeniyle aramış ve geçmiş olsun mesajını iletmişti. Bahçeli ayrıca HDP’nin önde gelen isimleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile de telefon görüşmesi yapmıştı.

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da MHP liderine ‘terörsüz Türkiye’ sürecine katkılarından dolayı telefon açarak teşekkür etmiş, Bahçeli ise Erdoğan’ın dizisini yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu söylemişti.

Tv100 ekranlarına çıkan Negehan Alçı, Bahçeli’nin konu ile ilgili sürprizlerinin de devam edeceğini açıkladı.

Tv100 ekranlarına çıkan Negehan Alçı, Bahçeli’nin konu ile ilgili sürprizlerinin de devam edeceğini açıkladı.

Sürecin henüz tamamlanmadığına dikkat çeken Alçı, konu ile ilgili çok iyimser olduğunu ifade etti. Bahçeli’nin “müthiş bir irade” gösterdiğini söyleyen Alçı’nın MHP kaynaklarından aktardığına göre Bahçeli’nin sürprizleri devam edecek.

Nagehan Alçı'nın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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