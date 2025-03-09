MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Telefon Trafiği: ‘Sürprizleri Devam Edecek’ İddiası
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Telefon Trafiği: ‘Sürprizleri Devam Edecek’ İddiası
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalar sonrasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Bahçeli’nin, Öcalan’ın açıklaması sonrasında sıkı bir telefon trafiğine girdiği ve Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve Yılmaz Erdoğan gibi isimlerle telefonda konuştuğu ortaya çıkmıştı. Gazeteci Nagehan Alçı, MHP kaynaklarına dayandırdığı haberinde Devlet Bahçeli’nin sürpriz görüşmelerinin devam edeceğini duyurdu.
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Devlet Bahçeli, İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı cevap bulmuş ve Öcalan “silah bırakma” açıklamasında bulunmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç ile ilgili telefon trafiğine girmişti.
Tv100 ekranlarına çıkan Negehan Alçı, Bahçeli’nin konu ile ilgili sürprizlerinin de devam edeceğini açıkladı.
Nagehan Alçı'nın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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