MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Telefon Trafiği: ‘Sürprizleri Devam Edecek’ İddiası

Bahçeli, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı eşinin rahatsızlığı nedeniyle aramış ve geçmiş olsun mesajını iletmişti. Bahçeli ayrıca HDP’nin önde gelen isimleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile de telefon görüşmesi yapmıştı.

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da MHP liderine ‘terörsüz Türkiye’ sürecine katkılarından dolayı telefon açarak teşekkür etmiş, Bahçeli ise Erdoğan’ın dizisini yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu söylemişti.