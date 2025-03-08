Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Vedat Milor'a Sorulan Soruyu Açıkladı

'Vedat Milor'a bilgi almak için siz bu YouTube'unuzda örtülü reklam yaptınız mı diye soru soruyor. Kent lokantasına değil, Vedat Milor'a soruyor. Vedat Milor YouTuber ya, YouTube'dan para kazanıyor. Böyle binlerce YouTube'dan para kazanan influencerlar var. 6 Mart günü bir araya geliyorlar, biz bunu nasıl bir mağduriyet ve büyük reklam operasyonuna çeviririz diye kendi besledikleri yandaş bir sosyal medya üzerinden cuma sabahı haber köpürtmeye çalışıyorlar.'