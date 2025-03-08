Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Vedat Milor'a Sorulan Soruyu Açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Vedat Milor'a Sorulan Soruyu Açıkladı
Vedat Milor'a Kent Lokantaları üzerinden açılan soruşturma hayli tepki çekti. Kamuoyunun birçok kesiminden tepkiyle karşılanan karara Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklama getirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kent lokantalarına soruşturma açtığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bolat, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün sahte ve örtülü reklamlara karşı yasal çerçevede denetim faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.
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Kamuoyu son günlerde Vedat Milor'a açılan soruşturmayı konuşuyor.
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Vedat Milor, konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları reddetti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kamuoyundaki iddiaları yanıtladı ve Milor'a tek bir soru sorulduğunu söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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