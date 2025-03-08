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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Vedat Milor'a Sorulan Soruyu Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Vedat Milor'a Sorulan Soruyu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2025 - 00:15

Vedat Milor'a Kent Lokantaları üzerinden açılan soruşturma hayli tepki çekti. Kamuoyunun birçok kesiminden tepkiyle karşılanan karara Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklama getirdi. 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kent lokantalarına soruşturma açtığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bolat, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün sahte ve örtülü reklamlara karşı yasal çerçevede denetim faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

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Kamuoyu son günlerde Vedat Milor'a açılan soruşturmayı konuşuyor.

Kamuoyu son günlerde Vedat Milor'a açılan soruşturmayı konuşuyor.

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Üsküdar Kent Lokantası’nı ziyaret ederek deneyimlerini YouTube kanalında paylaşmıştı. '40 Liraya 4 Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?' başlıklı videosu büyük ilgi görürken, Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' yapıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldığı öne sürüldü.

Vedat Milor, konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Vedat Milor, ziyaretine yönelik iddialara sosyal medya hesabından yanıt vererek hiçbir kuruluştan ödeme almadığını vurguladı. Milor, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım.'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kamuoyundaki iddiaları yanıtladı ve Milor'a tek bir soru sorulduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kamuoyundaki iddiaları yanıtladı ve Milor'a tek bir soru sorulduğunu söyledi.

'Vedat Milor'a bilgi almak için siz bu YouTube'unuzda örtülü reklam yaptınız mı diye soru soruyor. Kent lokantasına değil, Vedat Milor'a soruyor. Vedat Milor YouTuber ya, YouTube'dan para kazanıyor. Böyle binlerce YouTube'dan para kazanan influencerlar var. 6 Mart günü bir araya geliyorlar, biz bunu nasıl bir mağduriyet ve büyük reklam operasyonuna çeviririz diye kendi besledikleri yandaş bir sosyal medya üzerinden cuma sabahı haber köpürtmeye çalışıyorlar.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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