Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki Görüntülere Soruşturma Başlatıldı
Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki Görüntülere Soruşturma Başlatıldı
Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan olay büyük tepki topladı. CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş ile AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili arasında, süre kısıtlaması nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Kurtuluş, Bilgili'nin mikrofonunu kapatarak 'Şunu atalım dışarıya' şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerde Ahmet Kurtuluş'un ifadeleri tepki çekmişti.
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Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.
Görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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