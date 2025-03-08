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Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki Görüntülere Soruşturma Başlatıldı

Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki Görüntülere Soruşturma Başlatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2025 - 21:46

Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan olay büyük tepki topladı. CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş ile AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili arasında, süre kısıtlaması nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Kurtuluş, Bilgili'nin mikrofonunu kapatarak 'Şunu atalım dışarıya' şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerde Ahmet Kurtuluş'un ifadeleri tepki çekmişti.

Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerde Ahmet Kurtuluş'un ifadeleri tepki çekmişti.

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AKP'li meclis üyesi Elif Lale Bilgili’nin mikrofonunun kapatılması ve 'atalım dışarı' ifadesi tepki çekmişti. Olayla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz' diyerek konuyla ilgili hassasiyetlerini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada 'Dün Kadıköy Belediyesi'nde meclis üyesi kadın kardeşimize karşı yapılan hadsizlik, 28 Şubat genlerini bir kez daha göstermiştir. Dün tekrar görüldüğü üzere CHP kadın karşıtı bir partidir. CHP kadın düşmanlığıyla maruf zihniyetinden ne kadar önce temizlenirse hem kadınlarımız hem de ülkemiz için en hayırlı şeyi yapmış olur.' ifadelerini kullanmıştı.

Görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Partili kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik kullandığı sözler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma, Kurtuluş'un görevi kötüye kullanma, ifade özgürlüğünü engelleme ve kamu görevine ilişkin hakları ihlal etme iddialarıyla ilgili olarak başlatılmıştır.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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