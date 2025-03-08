Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki Görüntülere Soruşturma Başlatıldı

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada 'Dün Kadıköy Belediyesi'nde meclis üyesi kadın kardeşimize karşı yapılan hadsizlik, 28 Şubat genlerini bir kez daha göstermiştir. Dün tekrar görüldüğü üzere CHP kadın karşıtı bir partidir. CHP kadın düşmanlığıyla maruf zihniyetinden ne kadar önce temizlenirse hem kadınlarımız hem de ülkemiz için en hayırlı şeyi yapmış olur.' ifadelerini kullanmıştı.