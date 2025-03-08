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8 Mart Kadınlar Günü'nde Feminist Gece Yürüyüşüne Katılan Kadınlardan Atarlı Giderli Pankartlar

8 Mart Kadınlar Günü'nde Feminist Gece Yürüyüşüne Katılan Kadınlardan Atarlı Giderli Pankartlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.03.2025 - 20:58

Her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanında kadınlar, haklarını savunmak, eşitlik taleplerini dile getirmek ve dayanışmayı büyütmek için meydanlara çıkıyor. Türkiye’de de 8 Mart, kadın mücadelesinin en güçlü şekilde yankı bulduğu günlerden biri. Bu yıl yine aynı günde binlerce kadın sesini duyurmak için Feminist Gece Yürüyüşü'nde buluştu. Taksim Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kadınlar atarlı giderli pankartları ile 8 Mart'a damga vurdu. 

Biz de bu pankartları sizlerle paylaşmak istedik. İşte, Kadınlar Günü'nün ruhunu taşıyan birbirinden renkli görüntüler...

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1. Bu özel günün en dikkat çekici etkinliklerinden biri 2003 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşü.

1. Bu özel günün en dikkat çekici etkinliklerinden biri 2003 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşü.
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Yıllar içinde daha da büyüyerek bir gelenek haline gelen bu yürüyüş, her yıl binlerce kadının İstanbul’un en merkezi noktalarından biri olan Taksim Sıraselviler Caddesi’nde buluşmasıyla gerçekleşti.

2. Bu yıl da kadınlar, marşlar, şarkılar, türküler, danslar ve sloganlarla meydanları doldurarak 8 Mart’ı coşkuyla kutladı.

2. Bu yıl da kadınlar, marşlar, şarkılar, türküler, danslar ve sloganlarla meydanları doldurarak 8 Mart’ı coşkuyla kutladı.
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Ellerindeki rengarenk pankartlar, hem mücadelenin kararlılığını hem de mizahın gücünü gözler önüne serdi.

3. Kadınların yaratıcılığını ve gündeme dair keskin bakış açılarını yansıtan bu pankartlar, her yıl olduğu gibi bu sene de oldukça ses getirdi.

3. Kadınların yaratıcılığını ve gündeme dair keskin bakış açılarını yansıtan bu pankartlar, her yıl olduğu gibi bu sene de oldukça ses getirdi.
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Kimisi toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tiye alırken kimisi de kadınların maruz kaldığı baskıları çarpıcı bir dille ortaya koydu.

4. Biz de, bu büyük dayanışma ruhunun bir parçası olan o pankartları sizler için derledik.

4. Biz de, bu büyük dayanışma ruhunun bir parçası olan o pankartları sizler için derledik.

Çünkü biliyoruz ki kadınların sesi susturulamaz, mücadelesi durdurulamaz!

5. "Abini, babanı, kocanı dinleme. Sen bu kalabalığa aitsin!"

5. "Abini, babanı, kocanı dinleme. Sen bu kalabalığa aitsin!"
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6. "Kusura bakma canım bu sefer biz erken geldik."

6. "Kusura bakma canım bu sefer biz erken geldik."

7. Söyleyecek çok şeyimiz var da ayıp olacak.

7. Söyleyecek çok şeyimiz var da ayıp olacak.

8. Bize 'ana' dediniz, 'bacı' dediniz ama insan demeyi unuttunuz.

8. Bize 'ana' dediniz, 'bacı' dediniz ama insan demeyi unuttunuz.
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9. Kadın susarsa dünya dilsiz kalır.

9. Kadın susarsa dünya dilsiz kalır.
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10. Kadın kadının kurdudur, diyenlere gelsin.

10. Kadın kadının kurdudur, diyenlere gelsin.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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