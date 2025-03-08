8 Mart Kadınlar Günü'nde Feminist Gece Yürüyüşüne Katılan Kadınlardan Atarlı Giderli Pankartlar

Her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanında kadınlar, haklarını savunmak, eşitlik taleplerini dile getirmek ve dayanışmayı büyütmek için meydanlara çıkıyor. Türkiye’de de 8 Mart, kadın mücadelesinin en güçlü şekilde yankı bulduğu günlerden biri. Bu yıl yine aynı günde binlerce kadın sesini duyurmak için Feminist Gece Yürüyüşü'nde buluştu. Taksim Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kadınlar atarlı giderli pankartları ile 8 Mart'a damga vurdu.

Biz de bu pankartları sizlerle paylaşmak istedik. İşte, Kadınlar Günü'nün ruhunu taşıyan birbirinden renkli görüntüler...