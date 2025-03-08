8 Mart Kadınlar Günü'nde Feminist Gece Yürüyüşüne Katılan Kadınlardan Atarlı Giderli Pankartlar
8 Mart Kadınlar Günü'nde Feminist Gece Yürüyüşüne Katılan Kadınlardan Atarlı Giderli Pankartlar
Her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanında kadınlar, haklarını savunmak, eşitlik taleplerini dile getirmek ve dayanışmayı büyütmek için meydanlara çıkıyor. Türkiye’de de 8 Mart, kadın mücadelesinin en güçlü şekilde yankı bulduğu günlerden biri. Bu yıl yine aynı günde binlerce kadın sesini duyurmak için Feminist Gece Yürüyüşü'nde buluştu. Taksim Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kadınlar atarlı giderli pankartları ile 8 Mart'a damga vurdu.
Biz de bu pankartları sizlerle paylaşmak istedik. İşte, Kadınlar Günü'nün ruhunu taşıyan birbirinden renkli görüntüler...
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1. Bu özel günün en dikkat çekici etkinliklerinden biri 2003 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşü.
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2. Bu yıl da kadınlar, marşlar, şarkılar, türküler, danslar ve sloganlarla meydanları doldurarak 8 Mart’ı coşkuyla kutladı.
3. Kadınların yaratıcılığını ve gündeme dair keskin bakış açılarını yansıtan bu pankartlar, her yıl olduğu gibi bu sene de oldukça ses getirdi.
4. Biz de, bu büyük dayanışma ruhunun bir parçası olan o pankartları sizler için derledik.
5. "Abini, babanı, kocanı dinleme. Sen bu kalabalığa aitsin!"
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6. "Kusura bakma canım bu sefer biz erken geldik."
7. Söyleyecek çok şeyimiz var da ayıp olacak.
8. Bize 'ana' dediniz, 'bacı' dediniz ama insan demeyi unuttunuz.
9. Kadın susarsa dünya dilsiz kalır.
10. Kadın kadının kurdudur, diyenlere gelsin.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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