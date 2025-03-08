Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart'ta CHP'yi Hedef Aldı

'Bizim inanç ve medeniyet değerlerimize göre, kadın toplumun temel taşıdır. Tarihimize baktığımızda, önemli dönüm noktalarında kadınların rolünü hep gözlemleriz. Nene Hatun’lar, Binbaşı Ayşe’ler gibi pek çok kahraman, gerektiğinde bu milletin geleceği için ön saflarda yer almışlardır. Bugün bir kez daha çok net şekilde ifade etmek isterim ki, ne İslam dünyasının ne de Türk tarihinin kadınları dışlanarak anlatılamaz.

Hz. Hatice validemiz ve Hz. Ayşe annelerimiz, İslam medeniyetinin parlayan yıldızları olarak isimlerini mümin gönüllere kazandırmışlardır. Osman Gazi’nin değerli eşi Bala Hatun’u, Orhan Gazi’nin kıymetli eşi Nilüfer Hatun’u nasıl göz ardı edebiliriz?'