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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart'ta CHP'yi Hedef Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart'ta CHP'yi Hedef Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2025 - 21:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı'nda açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan gündemi değerlendirirken kadın hakları konusunda AKP'ye yöneltilen eleştirilere de değindi. İstanbul Sözleşmesi konusundaki eleştirilere Erdoğan 'temelsiz' dedi. CHP'yi de hedef alan Erdoğan, CHP için 'kadın düşmanı bir parti' ifadesini kullandı. Gazze'deki kadınları da unutmayan Erdoğan, kadınlar günü için 'Ülkemiz ve tüm dünyadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şahsım ve eşim adına kutluyorum.' dedi.

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Erdoğan, Türk ve İslam tarihinin kadın olmaksızın yazılamayacağını dile getirdi.

Erdoğan, Türk ve İslam tarihinin kadın olmaksızın yazılamayacağını dile getirdi.

'Bizim inanç ve medeniyet değerlerimize göre, kadın toplumun temel taşıdır. Tarihimize baktığımızda, önemli dönüm noktalarında kadınların rolünü hep gözlemleriz. Nene Hatun’lar, Binbaşı Ayşe’ler gibi pek çok kahraman, gerektiğinde bu milletin geleceği için ön saflarda yer almışlardır. Bugün bir kez daha çok net şekilde ifade etmek isterim ki, ne İslam dünyasının ne de Türk tarihinin kadınları dışlanarak anlatılamaz.

Hz. Hatice validemiz ve Hz. Ayşe annelerimiz, İslam medeniyetinin parlayan yıldızları olarak isimlerini mümin gönüllere kazandırmışlardır. Osman Gazi’nin değerli eşi Bala Hatun’u, Orhan Gazi’nin kıymetli eşi Nilüfer Hatun’u nasıl göz ardı edebiliriz?'

Kadınların önünün AKP döneminde her yönden açıldığını söyleyen Erdoğan, tarihsel sürece değindi.

Kadınların önünün AKP döneminde her yönden açıldığını söyleyen Erdoğan, tarihsel sürece değindi.

'Batı'da kadın hakları henüz gündemde bile değilken, bizde 1843 yılından itibaren kadınlar resmi olarak çalışma hayatına katılmaya başlamışlardır. Kadınlara devlet memuru olma hakkı ise 1913 yılında tanınmıştır. 1917’de yayımlanan kararname, bu alanda önemli bir adım olmuştur. Batı’dan çok daha önce, ülkemizde 1934 yılında kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Bu hak, özellikle darbe dönemlerinde çeşitli engellerle karşılaşsa da, yasal olarak kadınlara tanınmış bir haktır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, kadınların her alanda önlerini açmaya, haklarını teslim etmeye gayret ettik.'

Başörtüsü yasağının bir daha ülke gündemine gelmeyeceğini söyleyen Erdoğan, CHP'ye de yüklendi.

Başörtüsü yasağının bir daha ülke gündemine gelmeyeceğini söyleyen Erdoğan, CHP'ye de yüklendi.

'Muhalefetin, özellikle ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iddialarının temelsiz olduğu açıktır. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmak için öncelikle kendi kadrolarınızdan ve belediyelerinizden başlayın. Dün Kadıköy Belediyesi'nde meclis üyesi kadın kardeşimize karşı yapılan çirkinlik, 28 Şubat zihniyetinin izlerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bir kez daha görüldüğü üzere, CHP, kadın karşıtı bir parti olarak karşımıza çıkmaktadır. CHP'nin kadın düşmanlığına sahip zihniyetinden ne kadar hızlı bir şekilde arınırsa, hem kadınlarımız hem de ülkemiz için o kadar hayırlı iş yapılmış olur.

Sayın Özel, siyasette kendisini geliştirmek yerine belediye başkanlarının yolsuzluklarını örtbas etmeye çalışırsa, daha da komik duruma düşer. Muhalefet ne derse desin, biz doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. 6284 sayılı kanun, şiddetle mücadele konusunda gereken yaptırım ve cezaları barındırmaktadır. Bu nedenle, biz sözleşme değil, kanunların yaşatacağına inanıyoruz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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