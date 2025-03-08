Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart'ta CHP'yi Hedef Aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart'ta CHP'yi Hedef Aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan gündemi değerlendirirken kadın hakları konusunda AKP'ye yöneltilen eleştirilere de değindi. İstanbul Sözleşmesi konusundaki eleştirilere Erdoğan 'temelsiz' dedi. CHP'yi de hedef alan Erdoğan, CHP için 'kadın düşmanı bir parti' ifadesini kullandı. Gazze'deki kadınları da unutmayan Erdoğan, kadınlar günü için 'Ülkemiz ve tüm dünyadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şahsım ve eşim adına kutluyorum.' dedi.
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Erdoğan, Türk ve İslam tarihinin kadın olmaksızın yazılamayacağını dile getirdi.
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Kadınların önünün AKP döneminde her yönden açıldığını söyleyen Erdoğan, tarihsel sürece değindi.
Başörtüsü yasağının bir daha ülke gündemine gelmeyeceğini söyleyen Erdoğan, CHP'ye de yüklendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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