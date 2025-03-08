Ece Gürel'e Astroloji Eğitimi Veren Hale Nur Özen'e Gözaltı Kararı

Gürel’in şüpheli ölümünün ardından gözler iki sene boyunca eğitim aldığı Hale Nur Özen’e çevrilmişti. Özen yaptığı açıklamada Gürel’in cadılık zanaati eğitimi aldığını belirtmiş bu eğitimi şöyle açıklamıştı:

'Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki ‘aa biz burada hiç spiritüel bir şey var diye geldik’. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz.'

Eleştirilerin ve tepkilerin hedefinde olan Hale Nur hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.