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Ece Gürel'e Astroloji Eğitimi Veren Hale Nur Özen'e Gözaltı Kararı

Ece Gürel'e Astroloji Eğitimi Veren Hale Nur Özen'e Gözaltı Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.03.2025 - 17:33

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak 7 Mart’ta hayatını kaybeden Ece Gürel’in yaklaşık iki sene boyunca astroloji ve tarot eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı. Ece Güler’e eğitim veren Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

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Ece Gürel’in astroloji ve tarot eğitimi aldığı öğrenilmişti.

Ece Gürel’in astroloji ve tarot eğitimi aldığı öğrenilmişti.

Hayatını kaybeden Ece Gürel’in spiritüel akımlara ilgisi olduğu bu nedenle astroloji ve tarotla ilgilendiği ortaya çıkmıştı. 

Ece Gürel’in şüpheli ölümüne dair yanıt bekleyen pek çok soru var. Kadının ölüm nedeni hipotermi olarak açıklandı. Ancak Gürel’in spiritüel akımlara ilgili bu ölüme dair başka tartışmaları beraberinde getirdi. Ece Gürel’in iki yıl boyunca astroloji ve tarot eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı. Genç kadının ücretli tarot yorumculuğu ve kurşun dökme işlemleri yaptığına dair bir Instagram hesabı mevcut. “Gürel’i ölüme bu işlere olan merakı mı götürdü?” sorusu yanıt beklerken yeni gelişme yaşandı.

Gürel’e astroloji eğitimi veren Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı.

Gürel’e astroloji eğitimi veren Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı.

Gürel’in şüpheli ölümünün ardından gözler iki sene boyunca eğitim aldığı Hale Nur Özen’e çevrilmişti. Özen yaptığı açıklamada Gürel’in cadılık zanaati eğitimi aldığını belirtmiş bu eğitimi şöyle açıklamıştı:

'Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki ‘aa biz burada hiç spiritüel bir şey var diye geldik’. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz.'

Eleştirilerin ve tepkilerin hedefinde olan Hale Nur hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

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Hale Nur Özen'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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