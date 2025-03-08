Ece Gürel'e Astroloji Eğitimi Veren Hale Nur Özen'e Gözaltı Kararı
Ece Gürel'e Astroloji Eğitimi Veren Hale Nur Özen'e Gözaltı Kararı
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak 7 Mart’ta hayatını kaybeden Ece Gürel’in yaklaşık iki sene boyunca astroloji ve tarot eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı. Ece Güler’e eğitim veren Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
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Ece Gürel’in astroloji ve tarot eğitimi aldığı öğrenilmişti.
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Gürel’e astroloji eğitimi veren Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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