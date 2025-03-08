Ece Gürel’in Ölümünün Ardından Ruhani Yolculuk Tuzağı Gündemde: Sözde Uzmanlar İnsanları Nasıl Kandırıyor?

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı halde bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel, ardında pek çok soru işareti bıraktı. Ön otopsi sonucuna göre hipotermi ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden Gürel’in spiritüel alanlara ilgisi de ölümünde soru işaretlerini ve iddiaları doğurdu.

Özellikle son yıllarda görünürlüğü artan ‘ruhani pazarlamacılar’ın insanları gerçek yaşamdan koparıp hayal dünyasına soktuğu bir gerçek. Genelde “sonsuz mutluluk, maddi manevi tüm güçleri kendinize çekebilirsiniz, çakralarınızın kapalı olması tüm şanssızlığınızın nedeni” gibi söylemlerle insanları dolandıran pek çok kişi mevcut. Peki umut tacirleri insanları nasıl kandırıyor?

ntv.com.tr’ye konuşan Psikiyatrist Prof. Dr. Hakan Türkçapar, insanların nasıl kandırıldıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.