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Ece Gürel’in Ölümünün Ardından Ruhani Yolculuk Tuzağı Gündemde: Sözde Uzmanlar İnsanları Nasıl Kandırıyor?

Ece Gürel’in Ölümünün Ardından Ruhani Yolculuk Tuzağı Gündemde: Sözde Uzmanlar İnsanları Nasıl Kandırıyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.03.2025 - 17:20

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı halde bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel, ardında pek çok soru işareti bıraktı. Ön otopsi sonucuna göre hipotermi ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden Gürel’in spiritüel alanlara ilgisi de ölümünde soru işaretlerini ve iddiaları doğurdu. 

Özellikle son yıllarda görünürlüğü artan ‘ruhani pazarlamacılar’ın insanları gerçek yaşamdan koparıp hayal dünyasına soktuğu bir gerçek. Genelde “sonsuz mutluluk, maddi manevi tüm güçleri kendinize çekebilirsiniz, çakralarınızın kapalı olması tüm şanssızlığınızın nedeni” gibi söylemlerle insanları dolandıran pek çok kişi mevcut. Peki umut tacirleri insanları nasıl kandırıyor?

ntv.com.tr’ye konuşan Psikiyatrist Prof. Dr. Hakan Türkçapar, insanların nasıl kandırıldıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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36 yaşındaki Ece Gürel'in ölümü Türkiye gündemine oturdu. Gürel'in ardında pek çok soru işareti bırakması bu olayı epey süre konuşacağımızı gösteriyor.

36 yaşındaki Ece Gürel'in ölümü Türkiye gündemine oturdu. Gürel'in ardında pek çok soru işareti bırakması bu olayı epey süre konuşacağımızı gösteriyor.

Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda kayboldu. Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Gürel, hipotermi ve buna bağlı komplikasyon nedeniyle yaşamını yitirdi. Gürel'in şüpheli ölümü pek çok iddiayı gündeme getirdi. 36 yaşındaki kadının astrolojiye ve tarota ilgi duyması ölümünde başşüpheli olarak gösterildi. Gazete Emrullah Erdinç, ön otopsi raporuna dayandırdığı ifadelerine göre Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi için gittiğini söyledi. 

Sosyal medyada Gürel hakkında çok sayıda iddia ve teori ortaya atıldı. Kimi Gürel’in şamanist deneyimler yapmak için ormana gittiğini ve burada şaman ayinlerinde kullanılan yoğun uyuşturucu etkili ‘ayahuasca’ çayı içtiğini iddia etti. Kimisi Gürel’in astral seyahat yaparak ruhunun bedenine dönemediği için öldüğünü söyledi. Pek çok kişi ise metafizik unsurların Gürel’in yaşamına son verdiğini ileri sürdü.

Belgrad Ormanı, ‘ruhani pazarlamacıların’ uğrak noktası oldu.

Belgrad Ormanı, ‘ruhani pazarlamacıların’ uğrak noktası oldu.

Belgrad Ormanı, İstanbul’da yürüyüş için en önemli ve güzel uğrak noktalardan biri. Ancak pek çok ‘ruhani yolculuk’ safsatalarıyla insanları dolandıranların uğrak adresi olduğunu iddia ediyor. Dolandırıcılar Belgrad Ormanı’nın altında ‘yatırlar’ olduğunu; ormanın pek çok gizem barındırdığını ve ruhsal yolculuk için en iyi nokta olduğunu söyleyerek buraya yürüyüşler düzenliyor. Belgrad Ormanı, dolandırıcılar tarafından ‘manevi yolculuk’ alanı olarak pazarlanıyor. 

Ece Gürel’e astroloji eğitimi veren Hale Özen, genç kadının kurşun dökme, tarot ve şamanik eğitim aldığını belirtti. Özen, Gürel’in 2-3 aydır yoğun duygusal dönemler yaşadığını, konulara takıntılı olmaya başladığını ileri sürdü.

Peki, insanlar bu ‘ruhani yolculuk’ tuzağına nasıl düşüyor?

Peki, insanlar bu ‘ruhani yolculuk’ tuzağına nasıl düşüyor?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Hakan Türkçapar, ntv.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Türkçapar, sonsuz mutluluk, sonsuz manevi maddi güç gibi vaatlere inanmanın eğitim seviyesiyle bir ilgisi olmadığını söyledi. Türkçapar, bu inancı “Ya tutarsa, ya gerçekse” düşüncesinin beslediğini ifade etti:

“İnsanlar özellikle belirsizlik, korku veya çaresizlik hissettiklerinde, hızlı ve mucizevi çözümler sunan yaklaşımlar cazip hale gelir. “Ya tutarsa, ya gerçekse” düşüncesi bu inancı besler. Ayrıca, Plasebo etkisi nedeniyle bazı kişiler bu yöntemlerin işe yaradığını hissedebilir ve başkalarına da önerebilir. Ancak bilimsel temeli olmayan bu tür inançlar, özellikle ruhsal rahatsızlığa yatkın kişiler için ciddi riskler taşır.”

“Dolandırcılar insanların korku, üzüntü gibi duyguları kullanıyor. Genelde antisosyal tiplerdir.”

“Dolandırcılar insanların korku, üzüntü gibi duyguları kullanıyor. Genelde antisosyal tiplerdir.”

İnsanları ‘ruhani yolculuk’ iddialarıyla kandıran kişilerin antisosyal ve psikopatlık eğilimler gösterdiğini belirten Türkçapar, en tehlike durumun bu vaatlere inanan insanların da psikolojik sorun yaşayan kişiler olduğunu vurguladı. Sosyal medya platformlarının bu inançların hızla yayılmasına önayak olduğunu da belirten Türkçapar, dolandırıcıların insanların hangi özelliklerini kullandığını şu sözlerle anlattı: 

“İnsanların korku, üzüntü, şaşkınlık gibi yoğun duygusal durum yaşadıkları anlar büyük zaaflarıdır. Bu tür duygular içindeki bireyler telkine daha açık hale gelir ve dolayısıyla bu tür sahte uygulamaların etkisi altında kalabilirler. Bu zayıf anlarda hızlı bir çözüm vadeden, umut veren herhangi bir uygulama kolayca benimsenebilir.

Başlangıçta kişiye iyi geldiği sanılan yöntemler, özellikle ruhsal yatkınlığı olan bireyler için ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle psikoz riski olan bireyler, yememe, içmeme, konuşmama, dünyayla ilişkiyi kesme gibi aşırı ritüeller ile uyaran yoksunluğu oluşturup psikotik bir rahatsızlık yaşayabilir. Bu psikotik durum tetiklendiğinde kişide zemin var ise kalıcı bir psikotik rahatsızlığa dönüşebilir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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