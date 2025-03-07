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Belgrad Ormanı’nda Bulunduktan Sonra Hayatını Kaybeden Ece Gürel’in Ön Otopsi Sonucu Belli Oldu

Belgrad Ormanı’nda Bulunduktan Sonra Hayatını Kaybeden Ece Gürel’in Ön Otopsi Sonucu Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.03.2025 - 00:18

Belgrad Ormanı'da kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak bir gün sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in ön otopsi raporu tamamlandı. Ön otopsi raporunda, Gürel'in ölümünün hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyon sonucu meydana geldiği belirtildi. Otopside alınan örneklerin laboratuvarda inceleneceği vurgulandı. 36 yaşındaki Gürel'in kesin ölüm sebebi bu inceleme sonucu ortaya çıkacak.

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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in şüpheli ölümü Türkiye gündemine oturdu.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in şüpheli ölümü Türkiye gündemine oturdu.

36 yaşındaki Ece Gürel'in sağ olarak bulunması hepimizi sevindirdi ancak 7 Mart Cuma günü gelen açıklama bu sevinci herkesin kursağında bıraktı. Gürel'in hayatını kaybettiği açıklandı. Şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Gürel'in ölümüne dair pek çok iddia ortaya atılırken ön otopsi raporunun tamamlandığı duyuruldu.

"Ölüm nedeni hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyon."

"Ölüm nedeni hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyon."

Ece Gürel'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından, ön otopsi raporu açıklandı.

Gürel'e yapılan radyolojik incelemede ateşli silah yaralanmasına ait olabilecek metalik cisim imajı tespit edilemediği belirtildi.

'DÜŞMEYLE MEYDANA GELMESİ MUHTEMEL...'

Harici muayenede ise vücudunun muhtelif yerlerinde çalı-çırpı ve düşmeyle meydana gelmesi muhtemel çok sayıda ekimoz ve sıyrık olduğu aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek belirgin travmatik emare tespit edilmediği kaydedildi.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KENE

Gürel'in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandığı, kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Laboratuvar analizleri sonucunda ölüm nedeni kesinleşecek.

Laboratuvar analizleri sonucunda ölüm nedeni kesinleşecek.

Gürel'in otopsisinde, cilt altında, yumuşak dokularda ve organlarda çoklu organ yetmezliği neticesinde meydana gelmesi muhtemel kanama ve şokla uyumlu bulgular ile midesinde soğuğa maruziyet (hipotermi) ile uyumlu bulgular tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, akut cinsel saldırıyla uyumlu bulgu saptanmadığı bildirildi.  Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirilse de, otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri neticesinde ölüm sebebi hakkında kesin kanaat belirtileceği ifade edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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