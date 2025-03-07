Belgrad Ormanı’nda Bulunduktan Sonra Hayatını Kaybeden Ece Gürel’in Ön Otopsi Sonucu Belli Oldu

Ece Gürel'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından, ön otopsi raporu açıklandı.

Gürel'e yapılan radyolojik incelemede ateşli silah yaralanmasına ait olabilecek metalik cisim imajı tespit edilemediği belirtildi.

'DÜŞMEYLE MEYDANA GELMESİ MUHTEMEL...'

Harici muayenede ise vücudunun muhtelif yerlerinde çalı-çırpı ve düşmeyle meydana gelmesi muhtemel çok sayıda ekimoz ve sıyrık olduğu aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek belirgin travmatik emare tespit edilmediği kaydedildi.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KENE

Gürel'in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandığı, kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunun negatif çıktığı bildirildi.