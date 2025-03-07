Belgrad Ormanı’nda Bulunduktan Sonra Hayatını Kaybeden Ece Gürel’in Ön Otopsi Sonucu Belli Oldu
Belgrad Ormanı’nda Bulunduktan Sonra Hayatını Kaybeden Ece Gürel’in Ön Otopsi Sonucu Belli Oldu
Belgrad Ormanı'da kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak bir gün sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in ön otopsi raporu tamamlandı. Ön otopsi raporunda, Gürel'in ölümünün hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyon sonucu meydana geldiği belirtildi. Otopside alınan örneklerin laboratuvarda inceleneceği vurgulandı. 36 yaşındaki Gürel'in kesin ölüm sebebi bu inceleme sonucu ortaya çıkacak.
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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in şüpheli ölümü Türkiye gündemine oturdu.
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"Ölüm nedeni hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyon."
Laboratuvar analizleri sonucunda ölüm nedeni kesinleşecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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