Ece Gürel’in Otopsi İncelemesi Tamamlandı: Belgrad Ormanı'na Çığlık Terapisi İçin Gitmiş!

Erdinç, X hesabından şunları paylaştı:

'Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi için gittiği belirlendi. Ayrıca otopsi incelemesinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, otopside herhangi bir saldırıya maruz kalmadığı da anlaşıldı. Yapılan incelemede vücudunda bir kene ısırığı tespit edildi. Öte yandan, Ece Gürel’in Londra’daki arkadaşının da telefonla bilgisine başvuruldu.'