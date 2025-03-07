Ece Gürel’in Otopsi İncelemesi Tamamlandı: Belgrad Ormanı'na Çığlık Terapisi İçin Gitmiş!
Ece Gürel’in Otopsi İncelemesi Tamamlandı: Belgrad Ormanı'na Çığlık Terapisi İçin Gitmiş!
Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü İstanbul Kağıthane'deki evinden Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için ayrıldı. Ailesinin telefonlarına cevap vermeyen Gürel'den haber alınamazken arama çalışmaları başlatıldı. Gürel, dördüncü gün Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. Ancak 36 yaşındaki genç kadından 7 Mart Cuma günü acı haber geldi. Gürel, hipotermiden dolayı hayatını kaybetti. Gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından Ece Gürel'in otopsi raporuna dair detaylar paylaştı. Erdinç, Gürel'in Belgrad ormanına çığlık terapisi için gittiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayıp mimar Ece Gürel, bu sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabı X'ten Ece Gürel'in otopsi incelemesinin tamamlandığını yazdı.
Ormana 'çığlık terapisi' için gitmiş!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Hani cadıydı? Hani öteki alemlere girdi-çıktı yapıyordu? Hani cinlerle halay çekiyordu? Hani bilmem ne çayıyla kafayı bulup ölümü deniyordu? Ulan ölmüş gitmi... Devamını Gör