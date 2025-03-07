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Ece Gürel’in Otopsi İncelemesi Tamamlandı: Belgrad Ormanı'na Çığlık Terapisi İçin Gitmiş!

Ece Gürel’in Otopsi İncelemesi Tamamlandı: Belgrad Ormanı'na Çığlık Terapisi İçin Gitmiş!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2025 - 20:47

Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü İstanbul Kağıthane'deki evinden Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için ayrıldı. Ailesinin telefonlarına cevap vermeyen Gürel'den haber alınamazken arama çalışmaları başlatıldı. Gürel, dördüncü gün Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. Ancak 36 yaşındaki genç kadından 7 Mart Cuma günü acı haber geldi. Gürel, hipotermiden dolayı hayatını kaybetti. Gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından Ece Gürel'in otopsi raporuna dair detaylar paylaştı. Erdinç, Gürel'in Belgrad ormanına çığlık terapisi için gittiğini belirtti.

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Kayıp mimar Ece Gürel, bu sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

Kayıp mimar Ece Gürel, bu sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, arama çalışmalarının dördüncü günü bulunmuştu. Sağ olarak bulunan Gürel, geçirdiği hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Ece Gürel, Güneşli Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ece Gürel'in ölümüne dair ortaya pek çok iddia atılmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabı X'ten Ece Gürel'in otopsi incelemesinin tamamlandığını yazdı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabı X'ten Ece Gürel'in otopsi incelemesinin tamamlandığını yazdı.

Erdinç, Gürel'in otopsi incelemesine dair detayları X hesabından paylaştı.

Ormana 'çığlık terapisi' için gitmiş!

Ormana 'çığlık terapisi' için gitmiş!
twitter.com

Erdinç, X hesabından şunları paylaştı:

'Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi için gittiği belirlendi. Ayrıca otopsi incelemesinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, otopside herhangi bir saldırıya maruz kalmadığı da anlaşıldı. Yapılan incelemede vücudunda bir kene ısırığı tespit edildi. Öte yandan, Ece Gürel’in Londra’daki arkadaşının da telefonla bilgisine başvuruldu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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