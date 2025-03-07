Çığlık Terapisi (Screaming Therapy) Nedir, Nasıl Uygulanır? Çığlık Terapisinin Faydaları

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça konuşulan ve merak edilen konulardan biri de çığlık terapisi. İnsanların yoğun iş temposu, stresli yaşam koşulları ve duygusal baskılar nedeniyle rahatlamaya yönelik alternatif yöntemler aramaları, çığlık terapisinin popülerleşmesinin başlıca sebeplerinden biri.

Peki, çığlık terapisi nedir, nasıl yapılır ve hangi faydaları sunar? Sosyal medya platformlarında büyük ilgi gören bu terapi yöntemi hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıkladık!

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