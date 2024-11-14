Hangi Terapi Türünün Kendine Uygun Olduğunu Bulmak İsteyenler İçin Tüm Terapi Ekollerini Anlatıyoruz!

Herkesin yaşamında karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yolları birbirinden çok farklıdır. Dolayısıyla, birinin yararlandığı bir terapi yöntemi senin için aynı derecede etkili olmayabilir. Peki, sana en uygun terapi ekolü hangisi? Eğer zihnindeki sorulara bir yanıt arıyorsan, senin için hazırladığımız bu rehber ile terapi yöntemlerini keşfetmeye başlayabilir ve kendine en uygun olanı bulabilirsin!

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