Hangi Terapi Türünün Kendine Uygun Olduğunu Bulmak İsteyenler İçin Tüm Terapi Ekollerini Anlatıyoruz!
Hangi Terapi Türünün Kendine Uygun Olduğunu Bulmak İsteyenler İçin Tüm Terapi Ekollerini Anlatıyoruz!
Herkesin yaşamında karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yolları birbirinden çok farklıdır. Dolayısıyla, birinin yararlandığı bir terapi yöntemi senin için aynı derecede etkili olmayabilir. Peki, sana en uygun terapi ekolü hangisi? Eğer zihnindeki sorulara bir yanıt arıyorsan, senin için hazırladığımız bu rehber ile terapi yöntemlerini keşfetmeye başlayabilir ve kendine en uygun olanı bulabilirsin!
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız. 📣
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1. Psikodinamik Terapi
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2. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
3. Gestalt Terapi
4. Kendine "Ben kimim?" diye soruyorsan, varoluşçu terapiyle bu sorunun cevabını arayabilirsin.
5. Aile ve sosyal çevrenle ilgili sorunlar yaşıyorsan, sistemik terapi devreye girebilir.
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6. Eğer travmatik anılar zihninden çıkmıyorsa, EMDR terapisi bu travmaları yeniden işleyerek duygusal yüklerinden kurtulmana yardımcı olabilir.
7. İlişkilerindeki problemler seni yoruyorsa, kişilerarası terapiyle daha sağlıklı sosyal bağlar kurmayı deneyebilirsin.
8. Kendini sürekli tekrar eden olumsuz döngüler içinde mi buluyorsun?
9. Kelimelerle duygularını ifade etmekte zorlanıyor musun? O halde sanat terapisi tam sana göre!
10. Bilinçaltının derinliklerinde neler olduğunu merak ediyor musun?
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