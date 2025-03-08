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MASAK'ta Şüpheli İşlemlerin Çoğunluğu Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oldu

MASAK'ta Şüpheli İşlemlerin Çoğunluğu Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2025 - 19:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine dayanarak yapılan değerlendirmeye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla veri toplama, analiz etme, inceleme ve ilgili makamlara raporlama gibi görevleri üstleniyor.

Bu çerçevede, geçen yıl MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişiyle ilgili olarak toplam 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi iletildi. Bu bildirimlerin 453 bin 196’sı, yani yaklaşık yüzde 81’i detaylı analiz sürecine alındı.

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Şikayetçilen büyük bir çoğunluğu finansal kuruluşlar oldu.

Şikayetçilen büyük bir çoğunluğu finansal kuruluşlar oldu.

Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük bölümü elektronik ortamda alınırken, bildirim gönderen 442 yükümlünün 375’inin finansal kuruluşlardan oluştuğu tespit edildi. Bildirimler ağırlıklı olarak vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası adına işlem yapıldığı halde bunun beyan edilmemesi gibi suçlara dayanıyordu.

Gönderilen bildirimlerden 15 bin 768’i erteleme talebi içerirken, yapılan analizler sonucunda bu taleplerden 4 bin 994’ü için erteleme kararı alındı.

Yasa dışı bahisle ilgili 266 analiz dosyası yetkili makamlara iletildi.

Yasa dışı bahisle ilgili 266 analiz dosyası yetkili makamlara iletildi.

Analiz çalışmaları kapsamında toplam 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapılırken, bu süreçte 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı.

Geçtiğimiz yıl, 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırıldı. Bu dosyaların 266’sı yasa dışı bahis oynatma suçuyla bağlantılıydı ve bu kapsamda 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis suçlarının tespitine katkı sağlamak amacıyla 263 analiz raporu, bilgi notu ve 19 suçtan elde edilen değer raporu hazırlanarak ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına iletildi.

91 ülke MASAK'tan, MASAK 36 ülkeden bilgi talebinde bulundu.

91 ülke MASAK'tan, MASAK 36 ülkeden bilgi talebinde bulundu.

Yükümlülük denetimleri çerçevesinde 423 yükümlü incelenirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası uygulandı ve 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 2024 yılı içinde 177 yükümlü için mali yaptırımlara uyum denetimi süreci başlatıldı.

Öte yandan, 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimleri MASAK’tan toplam 748 kez bilgi talebinde bulunurken, MASAK da 36 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerine 74 kez bilgi talebi gönderdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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