MASAK'ta Şüpheli İşlemlerin Çoğunluğu Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine dayanarak yapılan değerlendirmeye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla veri toplama, analiz etme, inceleme ve ilgili makamlara raporlama gibi görevleri üstleniyor.

Bu çerçevede, geçen yıl MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişiyle ilgili olarak toplam 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi iletildi. Bu bildirimlerin 453 bin 196’sı, yani yaklaşık yüzde 81’i detaylı analiz sürecine alındı.