MASAK'ta Şüpheli İşlemlerin Çoğunluğu Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oldu
MASAK'ta Şüpheli İşlemlerin Çoğunluğu Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine dayanarak yapılan değerlendirmeye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla veri toplama, analiz etme, inceleme ve ilgili makamlara raporlama gibi görevleri üstleniyor.
Bu çerçevede, geçen yıl MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişiyle ilgili olarak toplam 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi iletildi. Bu bildirimlerin 453 bin 196’sı, yani yaklaşık yüzde 81’i detaylı analiz sürecine alındı.
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Şikayetçilen büyük bir çoğunluğu finansal kuruluşlar oldu.
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Yasa dışı bahisle ilgili 266 analiz dosyası yetkili makamlara iletildi.
91 ülke MASAK'tan, MASAK 36 ülkeden bilgi talebinde bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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