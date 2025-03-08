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Yeni Şafak Yazarı Suriye’de Alevilere Yapılan Saldırıyı Savundu: Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Yeni Şafak Yazarı Suriye’de Alevilere Yapılan Saldırıyı Savundu: Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.03.2025 - 15:40

Suriye’de son günlerde Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde çatışma yaşanıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre çatışmalarda ölen sivil sayısı 162’yi aştı. SOHR’nin raporunda yapılan saldırıların Suriye güvenlik güçleri HTŞ ile bağlantılı olduğu ifade edildi. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevilere yönelik şiddetin artması sonucu AKP hükümetine çağrıda bulunarak “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bu konuda daha etkin davranmaya, sivil kayıpların önlenmesi için Şam yönetimi nezdinde sonuç alıcı girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. 

Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan bugün (8 Mart Cumartesi) yayımlanan yazısında akılalmaz ifadeler kullandı. Bölgede yaşayan Nusayrileri (Arap Alevileri) terörist olarak nitelendiren Kılıçarslan, hakaretler yağdırarak yapılan saldırıyı savundu. CHP Lideri Özel’e tepki gösteren Kılıçarslan yazısında, “Anadolu Aleviliği ile neredeyse hiçbir ortak paydası olmayan, Suriye’de emperyalistlerin köpekliğini yapan, yapmaya da devam eden Nusayrileri, üstelik son derece tehlikeli bir şey yaparak 'Alevi' parantezine de alıp savunmak ancak Özgür Özel’e yakışırdı zaten” sözlerine yer verdi.

Kılıçarslan'ın yazısına sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Tepki gösterenler arasında AKP'li isimler de vardı.

Tepki çeken yazının tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Suriye’de Alevilerin yoğunlukta yaşadığı Lazkiye ve çevresinde çatışma yaşanıyor.

Suriye’de Alevilerin yoğunlukta yaşadığı Lazkiye ve çevresinde çatışma yaşanıyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçleriyle çatışma yaşanıyor. Alevilerin yoğun yaşadığı bölgelerde çatışmalar sürerken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, 250’yi aşkın kişi öldü. Bunlardan 162’si sivil. 

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yaptı. Şara, şunları söyledi:

'Ordu ve güvenlik güçlerimizi, sivilleri koruma ve güvenliğini sağlama konusundaki bağlılıklarından, çöken rejimin kalıntılarını takip ederken gösterdikleri hız ve performanstan dolayı tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerine, kimsenin aşırı tepki vermesine veya aşırı tepki göstermesine izin vermemelerini özellikle vurguluyorum. Bizi düşmanımızdan ayıran husus, ilkelerimize olan bağlılığımızdır.'

Suriye’de Alevilere yönelik artan şiddete CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den tepki geldi. Özel, AKP hükümetine adım atması için çağrı yaptı.

Suriye’de Alevilere yönelik artan şiddete CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den tepki geldi. Özel, AKP hükümetine adım atması için çağrı yaptı.
twitter.com

'Suriye’de son günlerde meydana gelen olayları yakından ve üzüntüyle takip ediyoruz. İktidarın Suriye’de zafer söylemi etrafında oluşturduğu yalancı bahar havasının dağıldığı ve çatışmaların yeniden alevlendiği görülüyor. 

Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin sonucunda sivil kayıpların artması ve azınlıklara yönelik katliam endişesi bütün vatandaşlarımızda büyük bir kaygı yaratmaktadır. 

Türkiye, 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı’nda Suriye’den sonra en fazla etkilenen ülke olmuştur. Çatışmaların derinleşmemesi için ülkemizin kardeş Suriye halkının tamamıyla dayanışma içinde bulunması gereğini hatırlatıyorum.

Suriye’ye yakın coğrafyadaki Alevi vatandaşlarımızın akrabalarının durumları ile ilgili duydukları endişeyi aynen paylaşıyor, bu konuda yetkililerle temaslarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bu konuda daha etkin davranmaya, sivil kayıpların önlenmesi için Şam yönetimi nezdinde sonuç alıcı girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz.'

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, akılalmaz hakaretler savurarak Özel'i hedef gösterdi, saldırıyı destekledi. Nusayrileri (Arap Alevileri) terörist ilan etti.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, akılalmaz hakaretler savurarak Özel'i hedef gösterdi, saldırıyı destekledi. Nusayrileri (Arap Alevileri) terörist ilan etti.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, bugün yayımlanan yazısında akılalmaz sözlerle CHP Lideri Özgür Özel’i hedef aldı. Nusayrileri terörist ilan eden Kılıçarslan hakaretler savurarak saldırıyı savundu.

Kılıçarslan, Özel’e şu yanıtı verdi:

Suriye devleti bulundukları yerlerde terör estiren, sivilleri öldüren, bomba-layan, devletin bütün uyarılarına rağmen bunu yapmaya devam eden Nusayri teröristlerin 100’e yakınını telef etti ya. Ona içerlemiştir.

'Suriye’de Sünnilere saldırıları endişe ile takip ediyoruz' demediler hayatlarının hiçbir anında. Ama Anadolu Aleviliği ile neredeyse hiçbir ortak paydası olmayan, Suriye’de emperyalistlerin köpekliğini yapan, yapmaya da devam eden Nusayrileri, üstelik son derece tehlikeli bir şey yaparak “Alevi” parantezine de alıp savunmak ancak Özgür Özel’e yakışırdı zaten. Hani doktor aspirin yazsa reçeteyi okuyamayıp hastaya öksürük şurubu veren eczacı fıkrası vardır ya. Hah. O eczacı fıkrasındaki “eczacı”, Özgür Özel işte.”

Kaynak

"Nusayriler alçak oldukları için gebertiliyorlar. Varsa yoksa 'Alevilere saldırı' zagonu."

"Nusayriler alçak oldukları için gebertiliyorlar. Varsa yoksa 'Alevilere saldırı' zagonu."

Kılıçarslan, skandal yazısına şu skandal ifadelerle devam etti:

'Nusayriler, dini inançları bakımından değil, emperyalizme yaptıkları köpekliğin bir sonucu olarak hala Suriye’de sivil insan öldürecek kadar alçak oldukları için gebertiliyorlar. Başka bir şey değil.

Ama işte Özgür Özel, bir kez bile Suriye’nin onurlu halkının yanında durmaya tenezzül etmiyor. Varsa yoksa “Alevilere saldırı” zagonu.

Halbuki Nusayri teröristlerin, şebbiha köpeklerin Suriye’de an itibariyle yapmaya çalıştıkları şey, Suriye’de İsrail’e alan açmaya çalışmak. Parayı da, silahı da İran’dan alıyorlar ve Suriye’nin nizam, düzen, istikrar bulmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Buradaki, ülkemizdeki emperyalist seviciler ise bunu göre göre, bile bile emperyalizmin köpeklerine arka çıkıyorlar.'

Kılıçarslan'a sosyal medyada tepkiler çığ büyüdü. Kılıçarslan, X hesabından tepkilere yönelik bir mesaj paylaştı:

Kılıçarslan'a sosyal medyada tepkiler çığ büyüdü. Kılıçarslan, X hesabından tepkilere yönelik bir mesaj paylaştı:
twitter.com

'Ooow. Herkes saldırıyor. Gelin gelin. Hep birlikte gelin. Ne dediğim çok açık ama acayip fırsat buldunuz tabii 'Alevi katliamı var' yalanında kullanmak için. Deneyin şansınızı.'

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Kılıçarslan'ın paylaşımına gazeteci İsmail Saymaz'dan yanıt geldi.

Kılıçarslan'a gelen tepkilerden birkaçı ise şöyle 👇

Kılıçarslan'a gelen tepkilerden birkaçı ise şöyle 👇
twitter.com

'Hatay, Adana ve Mersin’de birkaç milyon Alevi Arap (Nusayri) yaşıyor.

Onlar Suriye’dekilerin akrabası…

İktidar yanlısı Yenişafak’ta Nusayriler terörist bir topluluk olmakla suçlanıyor, ağır hakarete uğruyor.

Bu ifadeler Türkiye’nin güvenliği için de tehdit oluşturuyor.'

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twitter.com

'Bir suçu, tüm bir halka mal etmek, çoluk, çocuk, yaşlı, kadın ayırmadan bir topluluğun tamamını suçlu ilan edip, “gebertilmelerini” haklı göstermek neresinden bakarsanız bakın haysiyetinize ilişkin bir sorundur. Eğer halkı kin ve düşmanlığa tahrik diye bir suç varsa bu suça örnek ektedir! Ayıptır, günahtır, suçtur. İsmail Kılıçarslan saplantılarına yenik düşerek bir yazı kaleme almış, özür dilemelidir. Bu pervasızlığa bir fren gerekir.'

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twitter.com

'Mezhepçi kafa… Ruhunu Amerikan emperyalizmine teslim eden bakış açısı… Konuştuğunda mangalda kül bırakmayan İsrail karşıtlığı ama son tahlilde İsrail’le bütünleşen çizgi! Türkiye’de yaşayan yüzbinlerce Arap Alevi’ye (Nusayri) düşman, ırkçı!'

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twitter.com

'İsmail Kılıçarslan'ın bir satırda en az on suç işlediği yazısı için henüz bir adım atılmadı. Fakat, Kılıçarslan'ın hedef gösterdiği Arap Alevileri'nin sayısı ülke genelinde milyonlardan fazla. Bugün çok sayıda belediye başkanı, milletvekili, bürokrat ve daha nice insanın itikadına ve kimliğine küfürler ediyor. Türkiye'de açık ve net biçimde bir provokasyon yaratmak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Vestel CEO'su şirket içi bir yazışma nedeniyle gözaltına alınırken, Kılıçarslan için 'çıt' çıkmıyor. 

Sorsan Arap Alevileri kafir, kendisi de çok büyük bir müslüman. 

'Müftü Efendi bize kâfir demiş,

Tutalım ben O'na diyem müselman,

Lâkin varıldıkta ruz-ı mahşere,

İkimiz de çıkarız orda yalan.'

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twitter.com

'Paralel bir evren düşünelim.

İsmail Kılıçaslan’ın yazısında “Nusayriler”, yerine “Sünniler” yazalım.

Sonuç ne olurdu?

Re’sen başlatılan “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” soruşturması.

Paralel evrenden çıkalım. Kılıçaslan sadece mezhepçilik yapmıyor, nefret suçu işliyor.'

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twitter.com

'Ağzı bozuk bir tip var: ismail kılıçarslan. bakın ne demiş:

Nusayri teröristlerin, şebbiha köpeklerin Suriye’de an itibariyle yapmaya çalıştıkları şey, suriye’de israil’e alan açmaya çalışmak...

İsrail'in Suriye'yi çoktan işgal ettiğini bilmeyecek kadar aptal değil, ama yalancı.'

Tepki gösterenler arasında AKP'li isimler de vardı. Eski AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu:

Tepki gösterenler arasında AKP'li isimler de vardı. Eski AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu:
twitter.com

'Bir gazeteci müsveddesi bugün Türkiye’nin milyonlarca vatandaşına köpek dedi. Bakalım bir hesap sorulacak mı müsveddeye?'

AKP'li Mücahit Birinci ise isim vermeden eleştirdi 👇

AKP'li Mücahit Birinci ise isim vermeden eleştirdi 👇
twitter.com

'Dünyanın neresinde bir Alevi varsa kendimden, Anadoludan bilirim.

Bu hassasiyetleri hoyratça kaşımak, devletin, milletin güvenliğini sıkıntıya sokar.

Türkiye bu hatlar üzerinde, naifçe, bakiye medeniyet tasavvuru ile yükselmiş bir ülkedir. Fincancı dükkanına giren fil gibi davranmanın alemi yok.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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