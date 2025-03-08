Yeni Şafak Yazarı Suriye’de Alevilere Yapılan Saldırıyı Savundu: Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
Suriye’de son günlerde Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde çatışma yaşanıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre çatışmalarda ölen sivil sayısı 162’yi aştı. SOHR’nin raporunda yapılan saldırıların Suriye güvenlik güçleri HTŞ ile bağlantılı olduğu ifade edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevilere yönelik şiddetin artması sonucu AKP hükümetine çağrıda bulunarak “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bu konuda daha etkin davranmaya, sivil kayıpların önlenmesi için Şam yönetimi nezdinde sonuç alıcı girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan bugün (8 Mart Cumartesi) yayımlanan yazısında akılalmaz ifadeler kullandı. Bölgede yaşayan Nusayrileri (Arap Alevileri) terörist olarak nitelendiren Kılıçarslan, hakaretler yağdırarak yapılan saldırıyı savundu. CHP Lideri Özel’e tepki gösteren Kılıçarslan yazısında, “Anadolu Aleviliği ile neredeyse hiçbir ortak paydası olmayan, Suriye’de emperyalistlerin köpekliğini yapan, yapmaya da devam eden Nusayrileri, üstelik son derece tehlikeli bir şey yaparak 'Alevi' parantezine de alıp savunmak ancak Özgür Özel’e yakışırdı zaten” sözlerine yer verdi.
Kılıçarslan'ın yazısına sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Tepki gösterenler arasında AKP'li isimler de vardı.
Tepki çeken yazının tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Suriye’de Alevilerin yoğunlukta yaşadığı Lazkiye ve çevresinde çatışma yaşanıyor.
Suriye’de Alevilere yönelik artan şiddete CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den tepki geldi. Özel, AKP hükümetine adım atması için çağrı yaptı.
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, akılalmaz hakaretler savurarak Özel'i hedef gösterdi, saldırıyı destekledi. Nusayrileri (Arap Alevileri) terörist ilan etti.
"Nusayriler alçak oldukları için gebertiliyorlar. Varsa yoksa 'Alevilere saldırı' zagonu."
Kılıçarslan'a sosyal medyada tepkiler çığ büyüdü. Kılıçarslan, X hesabından tepkilere yönelik bir mesaj paylaştı:
Kılıçarslan'a gelen tepkilerden birkaçı ise şöyle 👇
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Tepki gösterenler arasında AKP'li isimler de vardı. Eski AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu:
AKP'li Mücahit Birinci ise isim vermeden eleştirdi 👇
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