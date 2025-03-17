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Düzce Belediyesi Çanakkale Zaferi’ni Anmak Adına Yaptığı Sosyal Deneyle Dikkat Çekti!

Düzce Belediyesi Çanakkale Zaferi’ni Anmak Adına Yaptığı Sosyal Deneyle Dikkat Çekti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.03.2025 - 15:33

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Düzce Belediyesi sosyal deney gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşı’nda  taşıdığı top merminin ağırlığıyla hafızalarımıza ismi kazınan Seyit Onbaşı’nı anmak istemişlerdi. Seyit Onbaşı’nın kaldırdığı top mermi için kimi kaynaklarda 276 kg, kimi kaynaklarda ise 215 kg olduğu söyleniyor biliyorsunuz ki. Düzce Belediyesi de aynı ağırlıkta bir çuvalı yere koyarak vatandaşların kaldırmasını istemişti.

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İşte o anlar 👇

Düzce Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’ni anmak için hazırladığı sosyal deney gönülleri fethetti.

Düzce Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’ni anmak için hazırladığı sosyal deney gönülleri fethetti.

Bu yıl zaferimizin 110. yıl dönümü. Muhaberelerde savaşarak bugünlerimizi sağlayan kahramanlarımızın hakkı ödenemez.

Düzce Belediyesi de paylaşımı bu notlarla gerçekleştirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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