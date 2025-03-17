Düzce Belediyesi Çanakkale Zaferi’ni Anmak Adına Yaptığı Sosyal Deneyle Dikkat Çekti!

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Düzce Belediyesi sosyal deney gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşı’nda taşıdığı top merminin ağırlığıyla hafızalarımıza ismi kazınan Seyit Onbaşı’nı anmak istemişlerdi. Seyit Onbaşı’nın kaldırdığı top mermi için kimi kaynaklarda 276 kg, kimi kaynaklarda ise 215 kg olduğu söyleniyor biliyorsunuz ki. Düzce Belediyesi de aynı ağırlıkta bir çuvalı yere koyarak vatandaşların kaldırmasını istemişti.