Düzce Belediyesi Çanakkale Zaferi’ni Anmak Adına Yaptığı Sosyal Deneyle Dikkat Çekti!
Düzce Belediyesi Çanakkale Zaferi’ni Anmak Adına Yaptığı Sosyal Deneyle Dikkat Çekti!
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Düzce Belediyesi sosyal deney gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşı’nda taşıdığı top merminin ağırlığıyla hafızalarımıza ismi kazınan Seyit Onbaşı’nı anmak istemişlerdi. Seyit Onbaşı’nın kaldırdığı top mermi için kimi kaynaklarda 276 kg, kimi kaynaklarda ise 215 kg olduğu söyleniyor biliyorsunuz ki. Düzce Belediyesi de aynı ağırlıkta bir çuvalı yere koyarak vatandaşların kaldırmasını istemişti.
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Düzce Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’ni anmak için hazırladığı sosyal deney gönülleri fethetti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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