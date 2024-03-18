18 Mart Günü Çanakkale'de Yazılan Destanın Saat Saat Öyküsü
18 Mart Günü Çanakkale'de Yazılan Destanın Saat Saat Öyküsü
Kaynak: http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-11/...
18 Mart sabahı saat 10:30'da düşman gemilerinin Boğaz'a girdikleri görülür. Hedefleri İstanbul'dur ve kazanacakları zaferden kuşkuları yoktur... Fakat onları kahraman bir milletin ordusu bekliyordu.
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Müttefik Filonun Savaş Planı
Amiral De Robeck'in Uyguladığı Taktik
17 Mart Saat 22.00 - 18 Mart Saat 10:30 Arasında Yaşananlar
Saat 11:30 Müttefik Filo Plana Uygun Olarak İstenilen Düzeni Alır
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Saat 11.50 - 12.20 Numune Ağır Topçu Taburu Agamemnon'u Vurur
Saat 12.30, Amiral De Robeck Zaferden Umutludur.
12:40 Topçumuz Inflexible Kruvazörünü Vurur
Saat 13.00 -16.00 Dardanos ve Mesudiye Tabyaları Gürler
Saat 13.00-16.00 Tabyalarımıza Düşman Mermi Yağdırıyor
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Saat 13.00- 16.00 Fransız Gemileri Ağır Hasar Almaktadır
Saat 13.00- 16.00 Gaulois, Suffren ve Bouvet Zor Durumdadır
Seyit Onbaşının Anlatımıyla Bouvet'in Batırılış Öyküsü
Saat 16.00 Inflexible Mayına Çarpar
Saat 16.15 Bu Kez Irresistible Mayına Çarpar
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Saat 17.50 Geri Çekilme Emri Gelir Ancak Ocean da Mayına Çarpar
7 Saat Süren Savaşın Bilançosu
18 Mart Günü Müttefik Filonun Kayıtlarına Göre Tabyalarımıza 3.344 Top Mermisi Atılmıştır
Dardanos Bataryası Kahramanları Üsteğmen Hasan ve Teğmen Mevsuf
Müstahkem Mevki Komutanlığı’nın 18 Mart tarihli raporu
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18 Mart Bir Milletin Makûs Talihinin Değiştiği Gündür
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